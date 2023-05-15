https://ria.ru/20230515/aerostat-1871914850.html
Польский премьер высказался о прилетевшем из Белоруссии аэростате
Польский премьер высказался о прилетевшем из Белоруссии аэростате - РИА Новости, 15.05.2023
Польский премьер высказался о прилетевшем из Белоруссии аэростате
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намекнул на возможное китайское происхождение аэростата, который уже несколько дней ищут на территории страны. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:48
2023-05-15T15:48
2023-05-15T15:48
в мире
польша
белоруссия
матеуш моравецкий
китай
куявско-поморское воеводство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792125373_0:26:3071:1753_1920x0_80_0_0_41550cd1c34163981f561b6f9e6c6b83.jpg
ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намекнул на возможное китайское происхождение аэростата, который уже несколько дней ищут на территории страны. В субботу министерство национальной обороны Польши проинформировало о прилетевшем со стороны Белоруссии воздушном объекте, который может быть разведывательным аэростатом. По данным польских военных, радиолокационный контакт с объектом был потерян в районе Рыпина Куявско-Поморского воеводства на севере страны. Обнаружить его пока не удалось. "В этой связи я напомню об определенных происшествиях, которые имели место 2,5 месяца назад, где-то в начале февраля в небе Соединенных штатов. Китайские шпионские воздушные шары сначала появилось над Аляской, после полетели над Канадой, а потом опять появились над Соединенными Штатами". – заявил Моравецкий журналистам в понедельник.
https://ria.ru/20230512/otstavka-1871276198.html
польша
белоруссия
китай
куявско-поморское воеводство
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792125373_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_9d2ea1299abcb8f04509abcd3a1e6356.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, белоруссия, матеуш моравецкий, китай, куявско-поморское воеводство
В мире, Польша, Белоруссия, Матеуш Моравецкий, Китай, Куявско-Поморское воеводство
Польский премьер высказался о прилетевшем из Белоруссии аэростате
Моравецкий намекнул на китайское происхождение прилетевшего из Белоруссии аэростата