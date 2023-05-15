https://ria.ru/20230515/aerostat-1871914850.html

Польский премьер высказался о прилетевшем из Белоруссии аэростате

Польский премьер высказался о прилетевшем из Белоруссии аэростате - РИА Новости, 15.05.2023

Польский премьер высказался о прилетевшем из Белоруссии аэростате

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намекнул на возможное китайское происхождение аэростата, который уже несколько дней ищут на территории страны. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:48

2023-05-15T15:48

2023-05-15T15:48

в мире

польша

белоруссия

матеуш моравецкий

китай

куявско-поморское воеводство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792125373_0:26:3071:1753_1920x0_80_0_0_41550cd1c34163981f561b6f9e6c6b83.jpg

ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намекнул на возможное китайское происхождение аэростата, который уже несколько дней ищут на территории страны. В субботу министерство национальной обороны Польши проинформировало о прилетевшем со стороны Белоруссии воздушном объекте, который может быть разведывательным аэростатом. По данным польских военных, радиолокационный контакт с объектом был потерян в районе Рыпина Куявско-Поморского воеводства на севере страны. Обнаружить его пока не удалось. "В этой связи я напомню об определенных происшествиях, которые имели место 2,5 месяца назад, где-то в начале февраля в небе Соединенных штатов. Китайские шпионские воздушные шары сначала появилось над Аляской, после полетели над Канадой, а потом опять появились над Соединенными Штатами". – заявил Моравецкий журналистам в понедельник.

https://ria.ru/20230512/otstavka-1871276198.html

польша

белоруссия

китай

куявско-поморское воеводство

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, белоруссия, матеуш моравецкий, китай, куявско-поморское воеводство