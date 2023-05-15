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Польский премьер высказался о прилетевшем из Белоруссии аэростате - РИА Новости, 15.05.2023
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15:48 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/aerostat-1871914850.html
Польский премьер высказался о прилетевшем из Белоруссии аэростате
Польский премьер высказался о прилетевшем из Белоруссии аэростате - РИА Новости, 15.05.2023
Польский премьер высказался о прилетевшем из Белоруссии аэростате
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намекнул на возможное китайское происхождение аэростата, который уже несколько дней ищут на территории страны. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:48
2023-05-15T15:48
в мире
польша
белоруссия
матеуш моравецкий
китай
куявско-поморское воеводство
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ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намекнул на возможное китайское происхождение аэростата, который уже несколько дней ищут на территории страны. В субботу министерство национальной обороны Польши проинформировало о прилетевшем со стороны Белоруссии воздушном объекте, который может быть разведывательным аэростатом. По данным польских военных, радиолокационный контакт с объектом был потерян в районе Рыпина Куявско-Поморского воеводства на севере страны. Обнаружить его пока не удалось. "В этой связи я напомню об определенных происшествиях, которые имели место 2,5 месяца назад, где-то в начале февраля в небе Соединенных штатов. Китайские шпионские воздушные шары сначала появилось над Аляской, после полетели над Канадой, а потом опять появились над Соединенными Штатами". – заявил Моравецкий журналистам в понедельник.
https://ria.ru/20230512/otstavka-1871276198.html
польша
белоруссия
китай
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в мире, польша, белоруссия, матеуш моравецкий, китай, куявско-поморское воеводство
В мире, Польша, Белоруссия, Матеуш Моравецкий, Китай, Куявско-Поморское воеводство
Польский премьер высказался о прилетевшем из Белоруссии аэростате

Моравецкий намекнул на китайское происхождение прилетевшего из Белоруссии аэростата

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намекнул на возможное китайское происхождение аэростата, который уже несколько дней ищут на территории страны.
В субботу министерство национальной обороны Польши проинформировало о прилетевшем со стороны Белоруссии воздушном объекте, который может быть разведывательным аэростатом. По данным польских военных, радиолокационный контакт с объектом был потерян в районе Рыпина Куявско-Поморского воеводства на севере страны. Обнаружить его пока не удалось.
"В этой связи я напомню об определенных происшествиях, которые имели место 2,5 месяца назад, где-то в начале февраля в небе Соединенных штатов. Китайские шпионские воздушные шары сначала появилось над Аляской, после полетели над Канадой, а потом опять появились над Соединенными Штатами". – заявил Моравецкий журналистам в понедельник.
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