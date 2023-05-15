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Поставленные ФРГ Abrams не планируют использовать в бою, заявил Пентагон
Поставленные ФРГ Abrams не планируют использовать в бою, заявил Пентагон - РИА Новости, 15.05.2023
Поставленные ФРГ Abrams не планируют использовать в бою, заявил Пентагон
Поставленный США в Германию 31 танк Abrams нужен только для обучения украинских войск, их не планируется использоваться в боевых условиях, заявил официальный... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T21:29
2023-05-15T21:29
2023-05-15T21:37
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Поставленный США в Германию 31 танк Abrams нужен только для обучения украинских войск, их не планируется использоваться в боевых условиях, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.Представитель Пентагона добавил, что передаваемые Украине танки планируется обновить и подготовить для нужд Киева.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, США, Патрик Райдер, НАТО
Поставленные ФРГ Abrams не планируют использовать в бою, заявил Пентагон
Пентагон: поставленные ФРГ Abrams нужны для учений, а не использования в бою