Рейтинг@Mail.ru
Поставленные ФРГ Abrams не планируют использовать в бою, заявил Пентагон - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:29 15.05.2023 (обновлено: 21:37 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/abrams-1872016599.html
Поставленные ФРГ Abrams не планируют использовать в бою, заявил Пентагон
Поставленные ФРГ Abrams не планируют использовать в бою, заявил Пентагон - РИА Новости, 15.05.2023
Поставленные ФРГ Abrams не планируют использовать в бою, заявил Пентагон
Поставленный США в Германию 31 танк Abrams нужен только для обучения украинских войск, их не планируется использоваться в боевых условиях, заявил официальный... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T21:29
2023-05-15T21:37
специальная военная операция на украине
в мире
германия
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
украина
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576512746_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68ee47a833c95bad016403f3dae0fc9a.jpg
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Поставленный США в Германию 31 танк Abrams нужен только для обучения украинских войск, их не планируется использоваться в боевых условиях, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.Представитель Пентагона добавил, что передаваемые Украине танки планируется обновить и подготовить для нужд Киева.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
германия
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576512746_325:230:2748:2048_1920x0_80_0_0_ff5b7374d9efb58ba0fbfe947ce7ab04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, украина, россия, сша, патрик райдер, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, США, Патрик Райдер, НАТО
Поставленные ФРГ Abrams не планируют использовать в бою, заявил Пентагон

Пентагон: поставленные ФРГ Abrams нужны для учений, а не использования в бою

© Фото : U.S. Army / Sgt. Nathan FrancoАмериканский танк M1A2 Abrams
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Nathan Franco
Американский танк M1A2 Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Поставленный США в Германию 31 танк Abrams нужен только для обучения украинских войск, их не планируется использоваться в боевых условиях, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"Эти танки предназначены именно для обучения и не обязательно имеют вооружения, необходимые в бою… те танки, которые мы предоставляем Украине, прямо сейчас проходят ремонтный процесс", - сообщил он журналистам в понедельник.
Представитель Пентагона добавил, что передаваемые Украине танки планируется обновить и подготовить для нужд Киева.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
M1 Abrams: основной боевой танк США
31 января, 12:00
Инфографика
M1 Abrams: основной боевой танк СШАПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияСШАПатрик РайдерНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала