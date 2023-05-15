https://ria.ru/20230515/abrams-1872015201.html

Пентагон подтвердил доставку 31 танка Abrams в Германию для обучения ВСУ

Пентагон подтвердил доставку 31 танка Abrams в Германию для обучения ВСУ - РИА Новости, 15.05.2023

Пентагон подтвердил доставку 31 танка Abrams в Германию для обучения ВСУ

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил доставку в Германию 31 танка Abrams для обучения украинских военных. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T21:17

2023-05-15T21:17

2023-05-15T21:21

специальная военная операция на украине

в мире

министерство обороны сша

германия

вооруженные силы украины

россия

украина

патрик райдер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847168081_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_c12e8d54ab6f6fa08cfc834f23ec7f21.jpg

ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил доставку в Германию 31 танка Abrams для обучения украинских военных."Я могу подтвердить, что 31 танк М1 Abrams прибыл в Германию для подготовки к последующему обучению украинских танковых команд", - сообщил он журналистам в понедельник.Райдер добавил, что сами украинские военные, по оценкам американского минобороны, прибудут на обучение в течение "пары следующих недель".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

германия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, министерство обороны сша, германия, вооруженные силы украины, россия, украина, патрик райдер, нато