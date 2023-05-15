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Пентагон подтвердил доставку 31 танка Abrams в Германию для обучения ВСУ - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:17 15.05.2023 (обновлено: 21:21 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/abrams-1872015201.html
Пентагон подтвердил доставку 31 танка Abrams в Германию для обучения ВСУ
Пентагон подтвердил доставку 31 танка Abrams в Германию для обучения ВСУ - РИА Новости, 15.05.2023
Пентагон подтвердил доставку 31 танка Abrams в Германию для обучения ВСУ
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил доставку в Германию 31 танка Abrams для обучения украинских военных. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T21:17
2023-05-15T21:21
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны сша
германия
вооруженные силы украины
россия
украина
патрик райдер
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил доставку в Германию 31 танка Abrams для обучения украинских военных."Я могу подтвердить, что 31 танк М1 Abrams прибыл в Германию для подготовки к последующему обучению украинских танковых команд", - сообщил он журналистам в понедельник.Райдер добавил, что сами украинские военные, по оценкам американского минобороны, прибудут на обучение в течение "пары следующих недель".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, министерство обороны сша, германия, вооруженные силы украины, россия, украина, патрик райдер, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны США, Германия, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Патрик Райдер, НАТО
Пентагон подтвердил доставку 31 танка Abrams в Германию для обучения ВСУ

Пентагон подтвердил доставку 31 танка Abrams в Германию для обучения ВСУ

© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah WoodsАмериканский танк M1 Abrams во время учений
Американский танк M1 Abrams во время учений - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods
Американский танк M1 Abrams во время учений. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил доставку в Германию 31 танка Abrams для обучения украинских военных.
"Я могу подтвердить, что 31 танк М1 Abrams прибыл в Германию для подготовки к последующему обучению украинских танковых команд", - сообщил он журналистам в понедельник.
Райдер добавил, что сами украинские военные, по оценкам американского минобороны, прибудут на обучение в течение "пары следующих недель".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
M1 Abrams: основной боевой танк США
31 января, 12:00
Инфографика
M1 Abrams: основной боевой танк СШАПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство обороны СШАГерманияВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаПатрик РайдерНАТО
 
 
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