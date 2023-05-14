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Третьяк вручил главе Самарской области почетный знак "За верность хоккею" - РИА Новости, 14.05.2023
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19:29 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/znak-1871686541.html
Третьяк вручил главе Самарской области почетный знак "За верность хоккею"
Третьяк вручил главе Самарской области почетный знак "За верность хоккею" - РИА Новости, 14.05.2023
Третьяк вручил главе Самарской области почетный знак "За верность хоккею"
В Самаре в воскресенье стартовал Кубок Владислава Третьяка по хоккею. В знак признательности за проведенную работу Третьяк вручил губернатору Дмитрию Азарову... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T19:29
2023-05-14T19:29
спорт
самарская область
самара
дмитрий азаров
владислав третьяк
россия
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. В Самаре в воскресенье стартовал Кубок Владислава Третьяка по хоккею. В знак признательности за проведенную работу Третьяк вручил губернатору Дмитрию Азарову почетный знак "За верность хоккею", сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.Губернатор поблагодарил легендарного хоккеиста за идею проведения Кубка в Самарской области."Искренне вас благодарю за ту идею, которую вы когда-то высказали. С вашей легкой и ловкой руки начался этот турнир. И я рад, что уже более полутора десятков лет Кубок Третьяка проходит здесь, на самарской земле", - сказал Азаров.Третьяк же со своей стороны подчеркнул: губернатор - человек слова. Пообещал построить новый дворец - и сделал это.Также легендарный спортсмен пожелал хоккейной "Ладе", над возвращением которой в КХЛ работал губернатор и которую поддержала Федерация, достойно выступить в континентальной лиге.Обновленный Дворец спорта открылся в 2021 году - на год раньше запланированных сроков. Сегодня это многофункциональное сооружение. На площади свыше 29 тысяч квадратных метров созданы условия для тренировки по хоккею, керлингу, фигурному катанию, баскетболу, гимнастике, волейболу, а также другим видам спорта. Здание способно принять мероприятия как всероссийского, так и международного уровня. Причём не только спортивные, но и культурно-развлекательные, а также просветительские.
https://rsport.ria.ru/20230513/khokkey-1871553010.html
https://ria.ru/20230513/pshenitsa-1871528734.html
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спорт, самарская область, самара, дмитрий азаров, владислав третьяк, россия
Спорт, Самарская область, Самара, Дмитрий Азаров, Владислав Третьяк, Россия
Третьяк вручил главе Самарской области почетный знак "За верность хоккею"

Третьяк вручил главе Самарской области Азарову почетный знак "За верность хоккею"

© Фото : Департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области Владислав вручил главе Самарской области почетный знак "За верность хоккею"
 Владислав вручил главе Самарской области почетный знак За верность хоккею - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© Фото : Департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. В Самаре в воскресенье стартовал Кубок Владислава Третьяка по хоккею. В знак признательности за проведенную работу Третьяк вручил губернатору Дмитрию Азарову почетный знак "За верность хоккею", сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.
Губернатор поблагодарил легендарного хоккеиста за идею проведения Кубка в Самарской области.
© Фото : Департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области Владислав вручил главе Самарской области почетный знак "За верность хоккею"
 Владислав вручил главе Самарской области почетный знак За верность хоккею - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© Фото : Департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области
Владислав вручил главе Самарской области почетный знак "За верность хоккею"
"Искренне вас благодарю за ту идею, которую вы когда-то высказали. С вашей легкой и ловкой руки начался этот турнир. И я рад, что уже более полутора десятков лет Кубок Третьяка проходит здесь, на самарской земле", - сказал Азаров.
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Третьяк же со своей стороны подчеркнул: губернатор - человек слова. Пообещал построить новый дворец - и сделал это.
«
"На этом месте стоял старенький стадион, на котором я еще играл. И он сказал - Владислав, на этом месте будет новый шикарный стадион. Вы посмотрите, какой подарок городу, области! Я даже не мечтал играть на таких стадионах. Спасибо за то, что развиваете хоккей, любите хоккей!", - отметил он.
Также легендарный спортсмен пожелал хоккейной "Ладе", над возвращением которой в КХЛ работал губернатор и которую поддержала Федерация, достойно выступить в континентальной лиге.
Обновленный Дворец спорта открылся в 2021 году - на год раньше запланированных сроков. Сегодня это многофункциональное сооружение. На площади свыше 29 тысяч квадратных метров созданы условия для тренировки по хоккею, керлингу, фигурному катанию, баскетболу, гимнастике, волейболу, а также другим видам спорта. Здание способно принять мероприятия как всероссийского, так и международного уровня. Причём не только спортивные, но и культурно-развлекательные, а также просветительские.
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СпортСамарская областьСамараДмитрий АзаровВладислав ТретьякРоссия
 
 
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