https://ria.ru/20230514/znak-1871686541.html

Третьяк вручил главе Самарской области почетный знак "За верность хоккею"

Третьяк вручил главе Самарской области почетный знак "За верность хоккею" - РИА Новости, 14.05.2023

Третьяк вручил главе Самарской области почетный знак "За верность хоккею"

В Самаре в воскресенье стартовал Кубок Владислава Третьяка по хоккею. В знак признательности за проведенную работу Третьяк вручил губернатору Дмитрию Азарову... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T19:29

2023-05-14T19:29

2023-05-14T19:29

спорт

самарская область

самара

дмитрий азаров

владислав третьяк

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. В Самаре в воскресенье стартовал Кубок Владислава Третьяка по хоккею. В знак признательности за проведенную работу Третьяк вручил губернатору Дмитрию Азарову почетный знак "За верность хоккею", сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.Губернатор поблагодарил легендарного хоккеиста за идею проведения Кубка в Самарской области."Искренне вас благодарю за ту идею, которую вы когда-то высказали. С вашей легкой и ловкой руки начался этот турнир. И я рад, что уже более полутора десятков лет Кубок Третьяка проходит здесь, на самарской земле", - сказал Азаров.Третьяк же со своей стороны подчеркнул: губернатор - человек слова. Пообещал построить новый дворец - и сделал это.Также легендарный спортсмен пожелал хоккейной "Ладе", над возвращением которой в КХЛ работал губернатор и которую поддержала Федерация, достойно выступить в континентальной лиге.Обновленный Дворец спорта открылся в 2021 году - на год раньше запланированных сроков. Сегодня это многофункциональное сооружение. На площади свыше 29 тысяч квадратных метров созданы условия для тренировки по хоккею, керлингу, фигурному катанию, баскетболу, гимнастике, волейболу, а также другим видам спорта. Здание способно принять мероприятия как всероссийского, так и международного уровня. Причём не только спортивные, но и культурно-развлекательные, а также просветительские.

https://rsport.ria.ru/20230513/khokkey-1871553010.html

https://ria.ru/20230513/pshenitsa-1871528734.html

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спорт, самарская область, самара, дмитрий азаров, владислав третьяк, россия