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"Если он хочет выжить". В США рассказали об ультиматуме Зеленскому - РИА Новости, 14.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:00 14.05.2023 (обновлено: 18:08 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871669319.html
"Если он хочет выжить". В США рассказали об ультиматуме Зеленскому
"Если он хочет выжить". В США рассказали об ультиматуме Зеленскому - РИА Новости, 14.05.2023
"Если он хочет выжить". В США рассказали об ультиматуме Зеленскому
Президенту Украины Владимиру Зеленскому рано или поздно придется признать поражение в конфликте из-за давления со стороны Запада, заявил бывший советник главы... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T18:00
2023-05-14T18:08
в мире
украина
россия
владимир зеленский
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
пентагон
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому рано или поздно придется признать поражение в конфликте из-за давления со стороны Запада, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Godfrey Bloom Official.По его словам, глава киевского режима находится под огромным давлением Соединенных Штатов из-за отсутствия значимых успехов на фронте. В то же время для ВСУ складывается довольно тяжелая ситуация из-за острой нехватки необходимых боеприпасов и военной техники, добавил Макгрегор.Он полагает, что у Украины осталось не так много оружия из тех поставок, что она уже получила от западных союзников. При этом НАТО не обладает необходимыми ресурсами, в которых в действительности нуждается украинская армия, подытожил полковник.
https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871643957.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, пентагон
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Пентагон
"Если он хочет выжить". В США рассказали об ультиматуме Зеленскому

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США могут заставить Зеленского принять капитуляцию

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому рано или поздно придется признать поражение в конфликте из-за давления со стороны Запада, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Godfrey Bloom Official.
«

"Полагаю, что Зеленскому ни раз говорили в Вашингтоне: либо он дальше атакует Россию, либо определяет условия капитуляции. Другими словам, если он хочет выжить и остаться в игре, то должен пожертвовать еще большим количеством украинских солдат в бессмысленном контрнаступлении", — пояснил военный.

По его словам, глава киевского режима находится под огромным давлением Соединенных Штатов из-за отсутствия значимых успехов на фронте. В то же время для ВСУ складывается довольно тяжелая ситуация из-за острой нехватки необходимых боеприпасов и военной техники, добавил Макгрегор.
Он полагает, что у Украины осталось не так много оружия из тех поставок, что она уже получила от западных союзников. При этом НАТО не обладает необходимыми ресурсами, в которых в действительности нуждается украинская армия, подытожил полковник.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
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