https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871669319.html
"Если он хочет выжить". В США рассказали об ультиматуме Зеленскому
"Если он хочет выжить". В США рассказали об ультиматуме Зеленскому - РИА Новости, 14.05.2023
"Если он хочет выжить". В США рассказали об ультиматуме Зеленскому
Президенту Украины Владимиру Зеленскому рано или поздно придется признать поражение в конфликте из-за давления со стороны Запада, заявил бывший советник главы... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T18:00
2023-05-14T18:00
2023-05-14T18:08
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому рано или поздно придется признать поражение в конфликте из-за давления со стороны Запада, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Godfrey Bloom Official.По его словам, глава киевского режима находится под огромным давлением Соединенных Штатов из-за отсутствия значимых успехов на фронте. В то же время для ВСУ складывается довольно тяжелая ситуация из-за острой нехватки необходимых боеприпасов и военной техники, добавил Макгрегор.Он полагает, что у Украины осталось не так много оружия из тех поставок, что она уже получила от западных союзников. При этом НАТО не обладает необходимыми ресурсами, в которых в действительности нуждается украинская армия, подытожил полковник.
https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871643957.html
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"Если он хочет выжить". В США рассказали об ультиматуме Зеленскому
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