https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871640586.html
Зеленский не знал про просьбу о выступлении на Евровидении, заявили в Киеве
Зеленский не знал про просьбу о выступлении на Евровидении, заявили в Киеве - РИА Новости, 14.05.2023
Зеленский не знал про просьбу о выступлении на Евровидении, заявили в Киеве
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что сам обратился к организаторам "Евровидения" с запросом на онлайн-выступление... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T14:56
2023-05-14T14:56
2023-05-14T14:56
культура
украина
ливерпуль
евровидение
александр ткаченко (украина)
швеция
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541774_0:121:3072:1848_1920x0_80_0_0_02fa1fbb3d9bf05b316514c171b15265.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что сам обратился к организаторам "Евровидения" с запросом на онлайн-выступление Владимира Зеленского, которому не было известно о просьбе, сообщает британское издание Guardian. Ранее в Европейском вещательном союзе (ЕВС) заявили украинскому издание "Суспильне" (Общественное), что запрос на онлайн-выступление Зеленского на "Евровидении" исходил от украинского правительства. "Ткаченко заявил, что он в прошлую субботу обратился с просьбой позволить Зеленскому выступить с речью на финале, но через два дня получил отказ по электронной почте", - говорится в сообщении газеты, которая взяла интервью у министра. По словам Ткаченко, "официального запроса" от Зеленского не было. Еще за день до финала "Евровидения" он не знал о просьбе Ткаченко. Победителем "Евровидения-2023", прошедшего в Ливерпуле, стала шведская певица Лорин, по суммарным итогам зрительского голосования и жюри Швеция получила 583 балла. На втором месте - финский исполнитель Кяарийя с 526 баллами, на третьем - израильская певица Ноа Кирель с 362 баллами.
https://ria.ru/20230514/evrovidenie-1871293287.html
украина
ливерпуль
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541774_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a2f76ae35be5ce71a4e9ecdac88bca0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ливерпуль, евровидение, александр ткаченко (украина), швеция, владимир зеленский
Культура, Украина, Ливерпуль, Евровидение, Александр Ткаченко (Украина), Швеция, Владимир Зеленский
Зеленский не знал про просьбу о выступлении на Евровидении, заявили в Киеве
Минкульт заявил, что просил о выступлении Зеленского на Евровидении без его ведома