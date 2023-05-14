https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871640586.html

Зеленский не знал про просьбу о выступлении на Евровидении, заявили в Киеве

Зеленский не знал про просьбу о выступлении на Евровидении, заявили в Киеве - РИА Новости, 14.05.2023

Зеленский не знал про просьбу о выступлении на Евровидении, заявили в Киеве

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что сам обратился к организаторам "Евровидения" с запросом на онлайн-выступление... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T14:56

2023-05-14T14:56

2023-05-14T14:56

культура

украина

ливерпуль

евровидение

александр ткаченко (украина)

швеция

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что сам обратился к организаторам "Евровидения" с запросом на онлайн-выступление Владимира Зеленского, которому не было известно о просьбе, сообщает британское издание Guardian. Ранее в Европейском вещательном союзе (ЕВС) заявили украинскому издание "Суспильне" (Общественное), что запрос на онлайн-выступление Зеленского на "Евровидении" исходил от украинского правительства. "Ткаченко заявил, что он в прошлую субботу обратился с просьбой позволить Зеленскому выступить с речью на финале, но через два дня получил отказ по электронной почте", - говорится в сообщении газеты, которая взяла интервью у министра. По словам Ткаченко, "официального запроса" от Зеленского не было. Еще за день до финала "Евровидения" он не знал о просьбе Ткаченко. Победителем "Евровидения-2023", прошедшего в Ливерпуле, стала шведская певица Лорин, по суммарным итогам зрительского голосования и жюри Швеция получила 583 балла. На втором месте - финский исполнитель Кяарийя с 526 баллами, на третьем - израильская певица Ноа Кирель с 362 баллами.

https://ria.ru/20230514/evrovidenie-1871293287.html

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украина, ливерпуль, евровидение, александр ткаченко (украина), швеция, владимир зеленский