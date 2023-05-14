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Зеленский не знал про просьбу о выступлении на Евровидении, заявили в Киеве - РИА Новости, 14.05.2023
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Культура
 
14:56 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871640586.html
Зеленский не знал про просьбу о выступлении на Евровидении, заявили в Киеве
Зеленский не знал про просьбу о выступлении на Евровидении, заявили в Киеве - РИА Новости, 14.05.2023
Зеленский не знал про просьбу о выступлении на Евровидении, заявили в Киеве
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что сам обратился к организаторам "Евровидения" с запросом на онлайн-выступление... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T14:56
2023-05-14T14:56
культура
украина
ливерпуль
евровидение
александр ткаченко (украина)
швеция
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что сам обратился к организаторам "Евровидения" с запросом на онлайн-выступление Владимира Зеленского, которому не было известно о просьбе, сообщает британское издание Guardian. Ранее в Европейском вещательном союзе (ЕВС) заявили украинскому издание "Суспильне" (Общественное), что запрос на онлайн-выступление Зеленского на "Евровидении" исходил от украинского правительства. "Ткаченко заявил, что он в прошлую субботу обратился с просьбой позволить Зеленскому выступить с речью на финале, но через два дня получил отказ по электронной почте", - говорится в сообщении газеты, которая взяла интервью у министра. По словам Ткаченко, "официального запроса" от Зеленского не было. Еще за день до финала "Евровидения" он не знал о просьбе Ткаченко. Победителем "Евровидения-2023", прошедшего в Ливерпуле, стала шведская певица Лорин, по суммарным итогам зрительского голосования и жюри Швеция получила 583 балла. На втором месте - финский исполнитель Кяарийя с 526 баллами, на третьем - израильская певица Ноа Кирель с 362 баллами.
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украина, ливерпуль, евровидение, александр ткаченко (украина), швеция, владимир зеленский
Культура, Украина, Ливерпуль, Евровидение, Александр Ткаченко (Украина), Швеция, Владимир Зеленский
Зеленский не знал про просьбу о выступлении на Евровидении, заявили в Киеве

Минкульт заявил, что просил о выступлении Зеленского на Евровидении без его ведома

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что сам обратился к организаторам "Евровидения" с запросом на онлайн-выступление Владимира Зеленского, которому не было известно о просьбе, сообщает британское издание Guardian.
Ранее в Европейском вещательном союзе (ЕВС) заявили украинскому издание "Суспильне" (Общественное), что запрос на онлайн-выступление Зеленского на "Евровидении" исходил от украинского правительства.
"Ткаченко заявил, что он в прошлую субботу обратился с просьбой позволить Зеленскому выступить с речью на финале, но через два дня получил отказ по электронной почте", - говорится в сообщении газеты, которая взяла интервью у министра.
По словам Ткаченко, "официального запроса" от Зеленского не было. Еще за день до финала "Евровидения" он не знал о просьбе Ткаченко.
Победителем "Евровидения-2023", прошедшего в Ливерпуле, стала шведская певица Лорин, по суммарным итогам зрительского голосования и жюри Швеция получила 583 балла. На втором месте - финский исполнитель Кяарийя с 526 баллами, на третьем - израильская певица Ноа Кирель с 362 баллами.
Вывеска конкурса песни Евровидение на лестнице ливерпульского Сент- Джордж-холла - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
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КультураУкраинаЛиверпульЕвровидениеАлександр Ткаченко (Украина)ШвецияВладимир Зеленский
 
 
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