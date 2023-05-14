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ЗАЭС начнет работу в штатном режиме с понедельника - РИА Новости, 14.05.2023
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17:13 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/zaes-1871663496.html
ЗАЭС начнет работу в штатном режиме с понедельника
ЗАЭС начнет работу в штатном режиме с понедельника - РИА Новости, 14.05.2023
ЗАЭС начнет работу в штатном режиме с понедельника
Запорожская АЭС с понедельника начинает работу в штатном режиме после недели выходных, при желании работники могут выехать в безопасные районы региона, сообщил... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T17:13
2023-05-14T17:13
запорожская область
евгений балицкий
запорожская аэс
россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Запорожская АЭС с понедельника начинает работу в штатном режиме после недели выходных, при желании работники могут выехать в безопасные районы региона, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. "Коллеги, с завтрашнего дня мы работаем в штатном режиме. Количество персонала на площадке определяет ваш непосредственный руководитель, исходя из производственных задач подразделения", - приводятся слова Черничука в официальном телеграм-канале станции. При этом, отметил он, сотрудники при желании могу выехать в безопасные районы региона. "Тем сотрудникам станции, кто примет решение о временном перемещении, необходимо обратиться в отдел кадров для его организации и обеспечения решения вопроса об условиях оплаты труда. Обращаю внимание руководителей подразделений, что необходимо довести информацию до сведения каждого работника Запорожской АЭС. Ситуация на моем личном контроле", - подчеркнул директор станции. Решение о перемещении граждан из опасных районов вглубь региона было принято врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким 5 мая. В список попали 18 прифронтовых населенных пунктов, в том числе Энергодар.
https://ria.ru/20230511/zaes-1871114157.html
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запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс, россия
Запорожская область, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Россия
ЗАЭС начнет работу в штатном режиме с понедельника

Директор ЗАЭС Черничук: станция с понедельника начнет работу в штатном режиме

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Запорожская АЭС с понедельника начинает работу в штатном режиме после недели выходных, при желании работники могут выехать в безопасные районы региона, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
"Коллеги, с завтрашнего дня мы работаем в штатном режиме. Количество персонала на площадке определяет ваш непосредственный руководитель, исходя из производственных задач подразделения", - приводятся слова Черничука в официальном телеграм-канале станции.
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При этом, отметил он, сотрудники при желании могу выехать в безопасные районы региона.
"Тем сотрудникам станции, кто примет решение о временном перемещении, необходимо обратиться в отдел кадров для его организации и обеспечения решения вопроса об условиях оплаты труда. Обращаю внимание руководителей подразделений, что необходимо довести информацию до сведения каждого работника Запорожской АЭС. Ситуация на моем личном контроле", - подчеркнул директор станции.
Решение о перемещении граждан из опасных районов вглубь региона было принято врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким 5 мая. В список попали 18 прифронтовых населенных пунктов, в том числе Энергодар.
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