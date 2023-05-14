https://ria.ru/20230514/zaes-1871663496.html
ЗАЭС начнет работу в штатном режиме с понедельника
ЗАЭС начнет работу в штатном режиме с понедельника - РИА Новости, 14.05.2023
ЗАЭС начнет работу в штатном режиме с понедельника
Запорожская АЭС с понедельника начинает работу в штатном режиме после недели выходных, при желании работники могут выехать в безопасные районы региона, сообщил... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T17:13
2023-05-14T17:13
2023-05-14T17:13
запорожская область
евгений балицкий
запорожская аэс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077772_0:144:3155:1919_1920x0_80_0_0_972148256be78ce5d27f193d48ab26b2.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Запорожская АЭС с понедельника начинает работу в штатном режиме после недели выходных, при желании работники могут выехать в безопасные районы региона, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. "Коллеги, с завтрашнего дня мы работаем в штатном режиме. Количество персонала на площадке определяет ваш непосредственный руководитель, исходя из производственных задач подразделения", - приводятся слова Черничука в официальном телеграм-канале станции. При этом, отметил он, сотрудники при желании могу выехать в безопасные районы региона. "Тем сотрудникам станции, кто примет решение о временном перемещении, необходимо обратиться в отдел кадров для его организации и обеспечения решения вопроса об условиях оплаты труда. Обращаю внимание руководителей подразделений, что необходимо довести информацию до сведения каждого работника Запорожской АЭС. Ситуация на моем личном контроле", - подчеркнул директор станции. Решение о перемещении граждан из опасных районов вглубь региона было принято врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким 5 мая. В список попали 18 прифронтовых населенных пунктов, в том числе Энергодар.
https://ria.ru/20230511/zaes-1871114157.html
https://ria.ru/20230512/zaes-1871185656.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077772_254:0:2983:2047_1920x0_80_0_0_7f27b8f7b939ffade0d5ec83118f9ec9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс, россия
Запорожская область, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Россия
ЗАЭС начнет работу в штатном режиме с понедельника
Директор ЗАЭС Черничук: станция с понедельника начнет работу в штатном режиме