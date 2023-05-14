https://ria.ru/20230514/zaes-1871663496.html

ЗАЭС начнет работу в штатном режиме с понедельника

ЗАЭС начнет работу в штатном режиме с понедельника - РИА Новости, 14.05.2023

ЗАЭС начнет работу в штатном режиме с понедельника

Запорожская АЭС с понедельника начинает работу в штатном режиме после недели выходных, при желании работники могут выехать в безопасные районы региона, сообщил... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T17:13

2023-05-14T17:13

2023-05-14T17:13

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евгений балицкий

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Запорожская АЭС с понедельника начинает работу в штатном режиме после недели выходных, при желании работники могут выехать в безопасные районы региона, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. "Коллеги, с завтрашнего дня мы работаем в штатном режиме. Количество персонала на площадке определяет ваш непосредственный руководитель, исходя из производственных задач подразделения", - приводятся слова Черничука в официальном телеграм-канале станции. При этом, отметил он, сотрудники при желании могу выехать в безопасные районы региона. "Тем сотрудникам станции, кто примет решение о временном перемещении, необходимо обратиться в отдел кадров для его организации и обеспечения решения вопроса об условиях оплаты труда. Обращаю внимание руководителей подразделений, что необходимо довести информацию до сведения каждого работника Запорожской АЭС. Ситуация на моем личном контроле", - подчеркнул директор станции. Решение о перемещении граждан из опасных районов вглубь региона было принято врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким 5 мая. В список попали 18 прифронтовых населенных пунктов, в том числе Энергодар.

https://ria.ru/20230511/zaes-1871114157.html

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запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс, россия