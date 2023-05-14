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Власти Тернопольской области сообщили о повторных взрывах
Власти Тернопольской области сообщили о повторных взрывах - РИА Новости, 14.05.2023
Власти Тернопольской области сообщили о повторных взрывах
Глава Тернопольской областной госадминистрации Владимир Труш заявил о повторных взрывах в регионе после сообщений о "прилете" в промышленную зону Тернополя. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T05:15
2023-05-14T05:15
2023-05-14T06:23
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава Тернопольской областной госадминистрации Владимир Труш заявил о повторных взрывах в регионе после сообщений о "прилете" в промышленную зону Тернополя. Ранее в субботу ряд украинских СМИ сообщил о взрывах в Тернопольской области Украины и ее административном центре - Тернополе. Председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко также сообщил о "прилете" в промышленную зону города. "На Тернопольщине слышны звуки взрывов", - написал Труш в соцсетях. Ранним утром в воскресенье по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Тернопольская область, Тернополь, Вооруженные силы РФ
Власти Тернопольской области сообщили о повторных взрывах
Власти Тернопольской области Украины сообщили о повторных взрывах в регионе