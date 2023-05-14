Рейтинг@Mail.ru
Власти Тернопольской области сообщили о повторных взрывах - РИА Новости, 14.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 14.05.2023 (обновлено: 06:23 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/vzryvy-1871581990.html
Власти Тернопольской области сообщили о повторных взрывах
Власти Тернопольской области сообщили о повторных взрывах - РИА Новости, 14.05.2023
Власти Тернопольской области сообщили о повторных взрывах
Глава Тернопольской областной госадминистрации Владимир Труш заявил о повторных взрывах в регионе после сообщений о "прилете" в промышленную зону Тернополя. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T05:15
2023-05-14T06:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
тернопольская область
тернополь
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103834/15/1038341522_0:71:751:493_1920x0_80_0_0_b61fbecde776e3320541705efc4eedc5.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава Тернопольской областной госадминистрации Владимир Труш заявил о повторных взрывах в регионе после сообщений о "прилете" в промышленную зону Тернополя. Ранее в субботу ряд украинских СМИ сообщил о взрывах в Тернопольской области Украины и ее административном центре - Тернополе. Председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко также сообщил о "прилете" в промышленную зону города. "На Тернопольщине слышны звуки взрывов", - написал Труш в соцсетях. Ранним утром в воскресенье по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230514/vzryvy-1871581185.html
https://ria.ru/20230514/vzryvy-1871573460.html
украина
тернопольская область
тернополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103834/15/1038341522_0:0:751:563_1920x0_80_0_0_10d6a5a81d693e6ca0a9155f0c3a0007.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, тернопольская область, тернополь, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Тернопольская область, Тернополь, Вооруженные силы РФ
Власти Тернопольской области сообщили о повторных взрывах

Власти Тернопольской области Украины сообщили о повторных взрывах в регионе

© Фото : Public domainУлица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© Фото : Public domain
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава Тернопольской областной госадминистрации Владимир Труш заявил о повторных взрывах в регионе после сообщений о "прилете" в промышленную зону Тернополя.
Ранее в субботу ряд украинских СМИ сообщил о взрывах в Тернопольской области Украины и ее административном центре - Тернополе. Председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко также сообщил о "прилете" в промышленную зону города.
Вид на Сумы - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумской области и Херсоне
04:51
"На Тернопольщине слышны звуки взрывов", - написал Труш в соцсетях.
Ранним утром в воскресенье по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове
00:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТернопольская областьТернопольВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала