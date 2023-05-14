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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове - РИА Новости, 14.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове
В Киеве и Харьковcкой области прогремели взрывы, пишет "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на власти. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T00:23
2023-05-14T00:23
2023-05-14T02:23
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Киеве и Харьковcкой области прогремели взрывы, пишет "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на власти. В свою очередь, телеканал ТСН сообщил о взрывах в Харькове. Ранее председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко заявил об ударе по промышленной зоне регионального центра после прозвучавших взрывов в городе и области. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, киев, харьков, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Харьков, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове
Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Киеве и Харькове