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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове - РИА Новости, 14.05.2023
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00:23 14.05.2023 (обновлено: 02:23 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/vzryvy-1871573460.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове - РИА Новости, 14.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове
В Киеве и Харьковcкой области прогремели взрывы, пишет "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на власти. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T00:23
2023-05-14T02:23
специальная военная операция на украине
в мире
киев
харьков
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Киеве и Харьковcкой области прогремели взрывы, пишет "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на власти. В свою очередь, телеканал ТСН сообщил о взрывах в Харькове. Ранее председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко заявил об ударе по промышленной зоне регионального центра после прозвучавших взрывов в городе и области. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, киев, харьков, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Харьков, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове

Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Киеве и Харькове

© Fotolia / lester120Панорама Харькова, Украина
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© Fotolia / lester120
Панорама Харькова, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Киеве и Харьковcкой области прогремели взрывы, пишет "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на власти.
«

"Сообщают о звуках взрывов в Киеве... Глава Харьковской ОВА (областной военной администрации. — Прим. ред.) сообщает о взрывах в регионе", — говорится в публикации.

В свою очередь, телеканал ТСН сообщил о взрывах в Харькове.
Ранее председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко заявил об ударе по промышленной зоне регионального центра после прозвучавших взрывов в городе и области.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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