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В Уфе мужчина погиб при взрыве от детонации снаряда

В Уфе мужчина погиб при взрыве от детонации снаряда - РИА Новости, 14.05.2023

В Уфе мужчина погиб при взрыве от детонации снаряда

Мужчина погиб при взрыве от детонации снаряда в пункте приема металлолома в Уфе, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T17:22

2023-05-14T17:22

2023-05-14T20:14

россия

уфа

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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УФА, 14 мая - РИА Новости. Мужчина погиб при взрыве от детонации снаряда в пункте приема металлолома в Уфе, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии. Ранее агентству в Росгвардии по региону сообщали, что в одном из пунктов сбора лома взрывотехники группы разминирования ОМОН обнаружили 42 взрывателя от артиллерийских боеприпасов со следами сильной коррозии, 20 из них представляют опасность и переданы на уничтожение. "Произошел хлопок на территории пункта приема металла в микрорайоне "Нижегородка" Уфы, в результате которого скончался 55-летний рабочий. По предварительным данным, причиной хлопка стала детонация сданного элемента боевого снаряда при его разборе погибшим", - пояснили в следкоме Башкирии.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, уфа, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)