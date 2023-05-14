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В Уфе мужчина погиб при взрыве от детонации снаряда
В Уфе мужчина погиб при взрыве от детонации снаряда - РИА Новости, 14.05.2023
В Уфе мужчина погиб при взрыве от детонации снаряда
Мужчина погиб при взрыве от детонации снаряда в пункте приема металлолома в Уфе, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T17:22
2023-05-14T17:22
2023-05-14T20:14
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уфа
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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УФА, 14 мая - РИА Новости. Мужчина погиб при взрыве от детонации снаряда в пункте приема металлолома в Уфе, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии. Ранее агентству в Росгвардии по региону сообщали, что в одном из пунктов сбора лома взрывотехники группы разминирования ОМОН обнаружили 42 взрывателя от артиллерийских боеприпасов со следами сильной коррозии, 20 из них представляют опасность и переданы на уничтожение. "Произошел хлопок на территории пункта приема металла в микрорайоне "Нижегородка" Уфы, в результате которого скончался 55-летний рабочий. По предварительным данным, причиной хлопка стала детонация сданного элемента боевого снаряда при его разборе погибшим", - пояснили в следкоме Башкирии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, уфа, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Уфа, Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Уфе мужчина погиб при взрыве от детонации снаряда
Рабочий погиб при взрыве от детонации снаряда в пункте приема металлолома в Уфе