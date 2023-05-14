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В Уфе мужчина погиб при взрыве от детонации снаряда - РИА Новости, 14.05.2023
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17:22 14.05.2023 (обновлено: 20:14 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/vzryv-1871665392.html
В Уфе мужчина погиб при взрыве от детонации снаряда
В Уфе мужчина погиб при взрыве от детонации снаряда - РИА Новости, 14.05.2023
В Уфе мужчина погиб при взрыве от детонации снаряда
Мужчина погиб при взрыве от детонации снаряда в пункте приема металлолома в Уфе, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T17:22
2023-05-14T20:14
россия
уфа
происшествия
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УФА, 14 мая - РИА Новости. Мужчина погиб при взрыве от детонации снаряда в пункте приема металлолома в Уфе, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии. Ранее агентству в Росгвардии по региону сообщали, что в одном из пунктов сбора лома взрывотехники группы разминирования ОМОН обнаружили 42 взрывателя от артиллерийских боеприпасов со следами сильной коррозии, 20 из них представляют опасность и переданы на уничтожение. "Произошел хлопок на территории пункта приема металла в микрорайоне "Нижегородка" Уфы, в результате которого скончался 55-летний рабочий. По предварительным данным, причиной хлопка стала детонация сданного элемента боевого снаряда при его разборе погибшим", - пояснили в следкоме Башкирии.
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россия, уфа, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Уфа, Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Уфе мужчина погиб при взрыве от детонации снаряда

Рабочий погиб при взрыве от детонации снаряда в пункте приема металлолома в Уфе

© Фото : СУ СК по Республике БашкортостанНа месте гибели мужчины на территории пункта приема металла в микрорайоне "Нижегородка" в Уфе
На месте гибели мужчины на территории пункта приема металла в микрорайоне Нижегородка в Уфе - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© Фото : СУ СК по Республике Башкортостан
На месте гибели мужчины на территории пункта приема металла в микрорайоне "Нижегородка" в Уфе
Читать ria.ru в
УФА, 14 мая - РИА Новости. Мужчина погиб при взрыве от детонации снаряда в пункте приема металлолома в Уфе, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии.
Ранее агентству в Росгвардии по региону сообщали, что в одном из пунктов сбора лома взрывотехники группы разминирования ОМОН обнаружили 42 взрывателя от артиллерийских боеприпасов со следами сильной коррозии, 20 из них представляют опасность и переданы на уничтожение.
"Произошел хлопок на территории пункта приема металла в микрорайоне "Нижегородка" Уфы, в результате которого скончался 55-летний рабочий. По предварительным данным, причиной хлопка стала детонация сданного элемента боевого снаряда при его разборе погибшим", - пояснили в следкоме Башкирии.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
В Уфе в пункте сдачи лома обнаружили 42 взрывателя боеприпасов
Вчера, 16:29
 
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