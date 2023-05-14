https://ria.ru/20230514/vyezd-1871654721.html
Власти объяснили рекомендации жителям подконтрольных России харьковских сел
Власти объяснили рекомендации жителям подконтрольных России харьковских сел - РИА Новости, 14.05.2023
Власти объяснили рекомендации жителям подконтрольных России харьковских сел
Эвакуация жителей из сел Харьковской области, подконтрольных России, не ведется, была лишь рекомендация о выезде из-за обстрелов, люди сами принимают решение,... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T16:27
2023-05-14T16:27
2023-05-14T16:30
специальная военная операция на украине
общество
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Эвакуация жителей из сел Харьковской области, подконтрольных России, не ведется, была лишь рекомендация о выезде из-за обстрелов, люди сами принимают решение, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской администрации региона. Ранее российская администрация Харьковской области рекомендовала жителям подконтрольных России сел региона выехать в безопасное место из-за участившихся обстрелов со стороны Украины. По словам собеседника агентства, ситуация в регионе не изменилась, обстрелы не прекращаются. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев 25 марта заявлял, что в Харьковской области "около 29 населенных пунктов" под контролем российской армии.
https://ria.ru/20230514/rotatsiya-1871602444.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Власти объяснили рекомендации жителям подконтрольных России харьковских сел
Администрация: эвакуация из подконтрольных России харьковских сел не проводится
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Эвакуация жителей из сел Харьковской области, подконтрольных России, не ведется, была лишь рекомендация о выезде из-за обстрелов, люди сами принимают решение, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской администрации региона.
Ранее российская администрация Харьковской области рекомендовала жителям
подконтрольных России сел региона выехать в безопасное место из-за участившихся обстрелов со стороны Украины.
«
"Никаких эвакуационных мероприятий не проводится. Была опубликована лишь рекомендация, которой люди могут последовать по своему желанию", - сообщили РИА Новости в администрации.
По словам собеседника агентства, ситуация в регионе не изменилась, обстрелы не прекращаются.
Глава российской администрации региона Виталий Ганчев 25 марта заявлял, что в Харьковской области "около 29 населенных пунктов" под контролем российской армии.
В Харьковской области артиллерия сорвала две ротации украинских военных