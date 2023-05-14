https://ria.ru/20230514/vyezd-1871654721.html

Власти объяснили рекомендации жителям подконтрольных России харьковских сел

Власти объяснили рекомендации жителям подконтрольных России харьковских сел - РИА Новости, 14.05.2023

Власти объяснили рекомендации жителям подконтрольных России харьковских сел

Эвакуация жителей из сел Харьковской области, подконтрольных России, не ведется, была лишь рекомендация о выезде из-за обстрелов, люди сами принимают решение,... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T16:27

2023-05-14T16:27

2023-05-14T16:30

специальная военная операция на украине

общество

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Эвакуация жителей из сел Харьковской области, подконтрольных России, не ведется, была лишь рекомендация о выезде из-за обстрелов, люди сами принимают решение, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской администрации региона. Ранее российская администрация Харьковской области рекомендовала жителям подконтрольных России сел региона выехать в безопасное место из-за участившихся обстрелов со стороны Украины. По словам собеседника агентства, ситуация в регионе не изменилась, обстрелы не прекращаются. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев 25 марта заявлял, что в Харьковской области "около 29 населенных пунктов" под контролем российской армии.

https://ria.ru/20230514/rotatsiya-1871602444.html

харьковская область

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, харьковская область, россия, вооруженные силы украины