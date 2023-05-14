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На улицах Стамбула спокойно после подсчета половины бюллетеней

На улицах Стамбула спокойно после подсчета половины бюллетеней - РИА Новости, 14.05.2023

На улицах Стамбула спокойно после подсчета половины бюллетеней

Массовой уличной активности в центре Стамбула после подсчета более 50% голосов на президентских и парламентских выборах не наблюдается, на площади Таксим слышен РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T20:50

2023-05-14T20:50

2023-05-14T20:57

в мире

стамбул

турция

реджеп тайип эрдоган

президентские выборы в турции

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СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. Массовой уличной активности в центре Стамбула после подсчета более 50% голосов на президентских и парламентских выборах не наблюдается, на площади Таксим слышен призыв на вечернюю молитву из мечети, передают корреспонденты РИА Новости. Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Согласно последним данным, на президентских выборах после обработки более чем 50% урн действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получает более 52% голосов, его основной оппонент Кемаль Калычдароглу - более 42%. На фоне постепенной обработки результатов выборов в центре города нет никакой уличной активности: по одной из главных площадей города гуляют прохожие и туристы, жители Стамбула с детьми. На территории площади расположен лагерь силовиков, появившийся там уже давно, еще до начала президентской гонки, но никаких действий бойцы спецназа не предпринимают - они даже не вооружены. Из мечети Таксим, расположенной на площади, звучит призыв на вечернюю молитву.

стамбул

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в мире, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции