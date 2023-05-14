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Турецкая оппозиция ожидает рекордную явку избирателей в Стамбуле

Турецкая оппозиция ожидает рекордную явку избирателей в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2023

Турецкая оппозиция ожидает рекордную явку избирателей в Стамбуле

Крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (СНР) ожидает рекордный показатель явки избирателей в Стамбуле, которая может превысить 90... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T17:13

2023-05-14T17:13

2023-05-14T17:19

в мире

стамбул

турция

кемаль кылычдароглу

мухаррем индже

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СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (СНР) ожидает рекордный показатель явки избирателей в Стамбуле, которая может превысить 90 процентов, заявила газете Cumhuriyet председатель стамбульского отделения CHP Джанан Кафтанчиоглу. Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур состоится 28 мая. "Похоже, что мы ожидаем рекордную явку в Стамбуле. По нашим оценкам, в Стамбуле проголосовало более 90 процентов избирателей", - приводит слова политика газета Cumhuriyet.

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, стамбул, турция, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже