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В Стамбуле отметили высокую явку на выборах - РИА Новости, 14.05.2023
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16:27 14.05.2023 (обновлено: 16:31 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/vybory-1871654857.html
В Стамбуле отметили высокую явку на выборах
В Стамбуле отметили высокую явку на выборах - РИА Новости, 14.05.2023
В Стамбуле отметили высокую явку на выборах
Граждане Турции проявляют повышенный интерес к выборам, о чем свидетельствуют очереди на избирательных участках на западе Стамбула и переполненные урны, хотя до РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T16:27
2023-05-14T16:31
в мире
стамбул
турция
президентские выборы в турции
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СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. Граждане Турции проявляют повышенный интерес к выборам, о чем свидетельствуют очереди на избирательных участках на западе Стамбула и переполненные урны, хотя до конца голосования остался ещё почти час, передает корреспондент РИА Новости. Как минимум на трех участках, расположенных в школах в "спальном" районе Бахчелиэвлер на западе Стамбула, очереди выстроились к большей части кабинетов, где установлены урны. Граждане ориентируются по спискам, вывешенным перед кабинетами, и переживают, что не успеют проголосовать - процесс занимает определенное время. В каждой из трех школ урны заполнены почти до отказа. Сотрудник избирательной комиссии в Анатолийском лицее сообщила РИА Новости, что дополнительные урны устанавливать не планируется, бюллетени будут пытаться втиснуть всеми силами. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем ситуации, когда один из пожилых избирателей, пришедших на участок около 16.00, с трудом смог втиснуть бюллетень в урну. При этом, в отличие от ситуации на участках в центре города, где присутствие иностранной прессы привычно, на участках в Бахчелиэвлер сотрудники долго совещались относительно разрешения СМИ фотографировать урны и избирателей, на двух участках поступил отказ. Право проголосовать внутри страны имеют 60 721 475 граждан, в Стамбуле зарегистрированы более 11 миллионов избирателей.
https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871648365.html
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в мире, стамбул, турция, президентские выборы в турции
В мире, Стамбул, Турция, Президентские выборы в Турции
В Стамбуле отметили высокую явку на выборах

В Стамбуле высокая явка на выборы, видны переполненные урны и очереди в участки

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле
Члены избирательной комиссии на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Члены избирательной комиссии на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. Граждане Турции проявляют повышенный интерес к выборам, о чем свидетельствуют очереди на избирательных участках на западе Стамбула и переполненные урны, хотя до конца голосования остался ещё почти час, передает корреспондент РИА Новости.
Как минимум на трех участках, расположенных в школах в "спальном" районе Бахчелиэвлер на западе Стамбула, очереди выстроились к большей части кабинетов, где установлены урны. Граждане ориентируются по спискам, вывешенным перед кабинетами, и переживают, что не успеют проголосовать - процесс занимает определенное время.
В каждой из трех школ урны заполнены почти до отказа. Сотрудник избирательной комиссии в Анатолийском лицее сообщила РИА Новости, что дополнительные урны устанавливать не планируется, бюллетени будут пытаться втиснуть всеми силами. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем ситуации, когда один из пожилых избирателей, пришедших на участок около 16.00, с трудом смог втиснуть бюллетень в урну.
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При этом, в отличие от ситуации на участках в центре города, где присутствие иностранной прессы привычно, на участках в Бахчелиэвлер сотрудники долго совещались относительно разрешения СМИ фотографировать урны и избирателей, на двух участках поступил отказ.
Право проголосовать внутри страны имеют 60 721 475 граждан, в Стамбуле зарегистрированы более 11 миллионов избирателей.
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