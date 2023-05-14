https://ria.ru/20230514/vuchich-1871618232.html

Вучич заявил о скором уходе с поста главы правящей партии Сербии

Вучич заявил о скором уходе с поста главы правящей партии Сербии - РИА Новости, 14.05.2023

Вучич заявил о скором уходе с поста главы правящей партии Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил в воскресенье, что через несколько дней уйдет с поста главы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T11:57

2023-05-14T11:57

2023-05-14T21:28

в мире

сербия

александр вучич

александр вулин

сербская прогрессивная партия (спп)

партия свободы и справедливости

братислав гашич

белград (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1467:2048:2618_1920x0_80_0_0_023a9a3bb5401d9bbe0e314cef2d8514.jpg

БЕЛГРАД, 14 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в воскресенье, что через несколько дней уйдет с поста главы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП)."Через несколько дней я больше не буду председателем политической партии. И об этом (оппоненты. — Прим. ред.) врали, что никогда не произойдет. Объясню все людям на этом большом съезде и так далее", — сказал он.Съезд СПП запланирован на 26 мая. По словам Вучича, он должен стать крупнейшим в истории Сербии и принять важные для партии и страны решения. Кроме того, президент заявлял о желании создать широкое надпартийное движение.Вучич также подчеркнул, что не собирается отправлять в отставку главу МВД Братислава Гашича, несмотря на требования оппозиции. Не исключил он и возможности проведения новых парламентских выборов.Оппозиционные Демократическая партия, Народная партия, Партия свободы и справедливости и еще некоторые движения провели 8 мая протестное шествие от здания скупщины (законодательного собрания) до здания правительства под лозунгом "Сербия против насилия". По словам организаторов, в нем участвовало 50 тысяч человек, МВД официальных оценок не давало.Вучич заявил тогда, что оппозиция использует в политических целях эмоции населения в связи с двумя массовыми убийствами. По его данным, на протестную акцию пришли максимум девять тысяч человек.Еще одно шествие оппозиция провела 12 мая — его участники прошли от здания скупщины до реки Сава и заблокировали мост Газела. Власти утверждали, что фотографии с массовым присутствием демонстрантов были поддельными, обработанными программами графического дизайна.Теперь оппозиция призывает сторонников на акцию протеста 19 мая. Она состоится перед зданием парламента. Одним из первых требований протестующих стал призыв лишить лицензий телеканалы Pink и Happy TV и запретить передачи, которые подстрекают к насилию, агрессии и не осуждают аморальность. Вторым — отставка министра образования Бранко Ружича, министра внутренних дел Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации Александра Вулина. Помимо этого, демонстранты призывали провести специальное заседание скупщины, чтобы установить меру ответственности правительства за ситуацию в сфере безопасности.Поводом для недовольства населения стали недавние массовые убийства. В ночь на 5 мая молодой человек расстрелял восемь человек в селах муниципалитета Младеновац под Белградом, еще 14 человек получили ранения. Стрелявшего задержали. Предполагается, что он поссорился с ровесником-полицейским во дворе местной школы, застрелил его и его сестру, а затем продолжил стрельбу в соседнем селе. Расследование продолжается.За два дня до этого Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда. Там семиклассник из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро учеников и учитель были ранены. Нападавшего задержали, но, поскольку ему еще нет 14 лет, он не подлежит уголовной ответственности. Его поместили в специальное психиатрическое отделение. В стране объявили трехдневный траур.

https://ria.ru/20230510/dotatsii-1870865490.html

https://ria.ru/20230509/serbiya-1870537977.html

https://ria.ru/20230511/grazhdanstvo-1871045181.html

https://ria.ru/20230422/pretenzii-1867092754.html

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сербия, александр вучич, александр вулин, сербская прогрессивная партия (спп), партия свободы и справедливости, братислав гашич, белград (город)