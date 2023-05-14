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Зеленский в Германии посетил базу, где тренируются украинские военные - РИА Новости, 14.05.2023
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22:52 14.05.2023 (обновлено: 23:22 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/vizit-1871711475.html
Зеленский в Германии посетил базу, где тренируются украинские военные
Зеленский в Германии посетил базу, где тренируются украинские военные - РИА Новости, 14.05.2023
Зеленский в Германии посетил базу, где тренируются украинские военные
Владимир Зеленский во время визита в Германию посетил военную базу, где проходят обучение украинские военные, об этом он сообщил в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T22:52
2023-05-14T23:22
в мире
германия
владимир зеленский
франк-вальтер штайнмайер
олаф шольц
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский во время визита в Германию посетил военную базу, где проходят обучение украинские военные, об этом он сообщил в Telegram-канале."Посетил военную базу в городе Аахен, где проходят обучение украинские военнослужащие. С федеральным канцлером Олафом Шольцем пообщались с украинскими воинами. Также вручил бойцам государственные награды", — сказал он.В воскресенье Зеленский посетил Германию, где встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером и провел переговоры с Шольцем. Затем он прибыл в Ааахен, там ему вручили награду имени Карла Великого.
https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871704138.html
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в мире, германия, владимир зеленский, франк-вальтер штайнмайер, олаф шольц
В мире, Германия, Владимир Зеленский, Франк-Вальтер Штайнмайер, Олаф Шольц
Зеленский в Германии посетил базу, где тренируются украинские военные

Владимир Зеленский во время визита в Германию посетил базу, где тренируются военные ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский во время визита в Германию посетил военную базу, где проходят обучение украинские военные, об этом он сообщил в Telegram-канале.
"Посетил военную базу в городе Аахен, где проходят обучение украинские военнослужащие. С федеральным канцлером Олафом Шольцем пообщались с украинскими воинами. Также вручил бойцам государственные награды", — сказал он.
В воскресенье Зеленский посетил Германию, где встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером и провел переговоры с Шольцем. Затем он прибыл в Ааахен, там ему вручили награду имени Карла Великого.
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В миреГерманияВладимир ЗеленскийФранк-Вальтер ШтайнмайерОлаф Шольц
 
 
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