https://ria.ru/20230514/vizit-1871711475.html

Зеленский в Германии посетил базу, где тренируются украинские военные

Зеленский в Германии посетил базу, где тренируются украинские военные - РИА Новости, 14.05.2023

Зеленский в Германии посетил базу, где тренируются украинские военные

Владимир Зеленский во время визита в Германию посетил военную базу, где проходят обучение украинские военные, об этом он сообщил в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T22:52

2023-05-14T22:52

2023-05-14T23:22

в мире

германия

владимир зеленский

франк-вальтер штайнмайер

олаф шольц

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский во время визита в Германию посетил военную базу, где проходят обучение украинские военные, об этом он сообщил в Telegram-канале."Посетил военную базу в городе Аахен, где проходят обучение украинские военнослужащие. С федеральным канцлером Олафом Шольцем пообщались с украинскими воинами. Также вручил бойцам государственные награды", — сказал он.В воскресенье Зеленский посетил Германию, где встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером и провел переговоры с Шольцем. Затем он прибыл в Ааахен, там ему вручили награду имени Карла Великого.

https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871704138.html

германия

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в мире, германия, владимир зеленский, франк-вальтер штайнмайер, олаф шольц