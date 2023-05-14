https://ria.ru/20230514/ukraina-1871668633.html
"Наш кошмар". Солдаты ВСУ рассказали о столкновении с российскими танками
"Наш кошмар". Солдаты ВСУ рассказали о столкновении с российскими танками - РИА Новости, 14.05.2023
"Наш кошмар". Солдаты ВСУ рассказали о столкновении с российскими танками
Вернувшиеся из Артемовска украинские солдаты рассказали газете New York Times об испытанном ими ужасе после столкновения с российскими танками и постоянными... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T17:54
2023-05-14T17:54
2023-05-14T20:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
артемовск
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Вернувшиеся из Артемовска украинские солдаты рассказали газете New York Times об испытанном ими ужасе после столкновения с российскими танками и постоянными артиллерийскими обстрелами.По словам украинского военного, они не могут противостоять российской армии из-за нехватки противотанковых ракетных комплексов типа Javelin.В субботу в Минобороны России заявили, что штурмовые отряды при поддержке ВДВ освободили еще один квартал в северо-западной части Артемовска.
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины, артемовск, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Воздушно-десантные войска России
"Наш кошмар". Солдаты ВСУ рассказали о столкновении с российскими танками
NYT: украинские военные в Артемовске пожаловались на российские танки и частые артобстрелы