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"Наш кошмар". Солдаты ВСУ рассказали о столкновении с российскими танками - РИА Новости, 14.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 14.05.2023 (обновлено: 20:14 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/ukraina-1871668633.html
"Наш кошмар". Солдаты ВСУ рассказали о столкновении с российскими танками
"Наш кошмар". Солдаты ВСУ рассказали о столкновении с российскими танками - РИА Новости, 14.05.2023
"Наш кошмар". Солдаты ВСУ рассказали о столкновении с российскими танками
Вернувшиеся из Артемовска украинские солдаты рассказали газете New York Times об испытанном ими ужасе после столкновения с российскими танками и постоянными... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T17:54
2023-05-14T20:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
артемовск
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Вернувшиеся из Артемовска украинские солдаты рассказали газете New York Times об испытанном ими ужасе после столкновения с российскими танками и постоянными артиллерийскими обстрелами.По словам украинского военного, они не могут противостоять российской армии из-за нехватки противотанковых ракетных комплексов типа Javelin.В субботу в Минобороны России заявили, что штурмовые отряды при поддержке ВДВ освободили еще один квартал в северо-западной части Артемовска.
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
россия
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в мире, россия, вооруженные силы украины, артемовск, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Воздушно-десантные войска России
"Наш кошмар". Солдаты ВСУ рассказали о столкновении с российскими танками

NYT: украинские военные в Артемовске пожаловались на российские танки и частые артобстрелы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации
Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
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Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Вернувшиеся из Артемовска украинские солдаты рассказали газете New York Times об испытанном ими ужасе после столкновения с российскими танками и постоянными артиллерийскими обстрелами.
«
"Российские танки снятся нам в кошмарах. <…> Артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары не прекращаются ни на минуту. Каждый метр города под обстрелом", — цитирует издание командира 24-й мотострелковой бригады ВСУ.
По словам украинского военного, они не могут противостоять российской армии из-за нехватки противотанковых ракетных комплексов типа Javelin.
В субботу в Минобороны России заявили, что штурмовые отряды при поддержке ВДВ освободили еще один квартал в северо-западной части Артемовска.
Украинский военный на линии фронта возле Кременной - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Контрнаступление ВСУ началось. И не там, где его ожидали
12 мая, 12:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныАртемовскВоздушно-десантные войска России
 
 
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