https://ria.ru/20230514/ukraina-1871668633.html

"Наш кошмар". Солдаты ВСУ рассказали о столкновении с российскими танками

"Наш кошмар". Солдаты ВСУ рассказали о столкновении с российскими танками - РИА Новости, 14.05.2023

"Наш кошмар". Солдаты ВСУ рассказали о столкновении с российскими танками

Вернувшиеся из Артемовска украинские солдаты рассказали газете New York Times об испытанном ими ужасе после столкновения с российскими танками и постоянными... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T17:54

2023-05-14T17:54

2023-05-14T20:14

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

артемовск

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Вернувшиеся из Артемовска украинские солдаты рассказали газете New York Times об испытанном ими ужасе после столкновения с российскими танками и постоянными артиллерийскими обстрелами.По словам украинского военного, они не могут противостоять российской армии из-за нехватки противотанковых ракетных комплексов типа Javelin.В субботу в Минобороны России заявили, что штурмовые отряды при поддержке ВДВ освободили еще один квартал в северо-западной части Артемовска.

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

россия

артемовск

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, вооруженные силы украины, артемовск, воздушно-десантные войска россии