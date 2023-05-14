https://ria.ru/20230514/ukraina-1871622208.html

На Украине заявили о повреждении 75 процентов тепловой генерации

На Украине заявили о повреждении 75 процентов тепловой генерации - РИА Новости, 14.05.2023

На Украине заявили о повреждении 75 процентов тепловой генерации

На Украине повреждено 75 процентов тепловой генерации, на ее восстановление требуется около 150 миллионов долларов, заявил исполнительный директор... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T12:34

2023-05-14T12:34

2023-05-14T16:26

украина

дтэк

экономика

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. На Украине повреждено 75 процентов тепловой генерации, на ее восстановление требуется около 150 миллионов долларов, заявил исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук в эфире телеканала "Рада".Кроме того, в ремонте нуждаются 12 тысяч километров линий электропередачи и почти четыре тысячи распределительных подстанций.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Жители практически всех областей регулярно сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии, воды и тепла.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, дтэк, экономика