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На Украине заявили о повреждении 75 процентов тепловой генерации - РИА Новости, 14.05.2023
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12:34 14.05.2023 (обновлено: 16:26 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/ukraina-1871622208.html
На Украине заявили о повреждении 75 процентов тепловой генерации
На Украине заявили о повреждении 75 процентов тепловой генерации - РИА Новости, 14.05.2023
На Украине заявили о повреждении 75 процентов тепловой генерации
На Украине повреждено 75 процентов тепловой генерации, на ее восстановление требуется около 150 миллионов долларов, заявил исполнительный директор... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T12:34
2023-05-14T16:26
украина
дтэк
экономика
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. На Украине повреждено 75 процентов тепловой генерации, на ее восстановление требуется около 150 миллионов долларов, заявил исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук в эфире телеканала "Рада".Кроме того, в ремонте нуждаются 12 тысяч километров линий электропередачи и почти четыре тысячи распределительных подстанций.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Жители практически всех областей регулярно сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии, воды и тепла.
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украина, дтэк, экономика
Украина, ДТЭК, Экономика
На Украине заявили о повреждении 75 процентов тепловой генерации

ДТЭК: Украине требуется 150 миллионов долларов для восстановления тепловой генерации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНовояворовская ТЭЦ в Львовской области Украины
Новояворовская ТЭЦ в Львовской области Украины - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Новояворовская ТЭЦ в Львовской области Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. На Украине повреждено 75 процентов тепловой генерации, на ее восстановление требуется около 150 миллионов долларов, заявил исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук в эфире телеканала "Рада".
«

"Нашей компании надо отремонтировать девять энергоблоков мощностью полтора гигаватта, на что необходимо 5,5 миллиарда гривен", — сказал он.

Кроме того, в ремонте нуждаются 12 тысяч километров линий электропередачи и почти четыре тысячи распределительных подстанций.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Жители практически всех областей регулярно сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии, воды и тепла.
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