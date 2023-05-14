На Украине заявили о повреждении 75 процентов тепловой генерации
ДТЭК: Украине требуется 150 миллионов долларов для восстановления тепловой генерации
Новояворовская ТЭЦ в Львовской области Украины. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. На Украине повреждено 75 процентов тепловой генерации, на ее восстановление требуется около 150 миллионов долларов, заявил исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук в эфире телеканала "Рада".
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"Нашей компании надо отремонтировать девять энергоблоков мощностью полтора гигаватта, на что необходимо 5,5 миллиарда гривен", — сказал он.
Кроме того, в ремонте нуждаются 12 тысяч километров линий электропередачи и почти четыре тысячи распределительных подстанций.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Жители практически всех областей регулярно сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии, воды и тепла.