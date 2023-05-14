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В Италии назвали условия для урегулирования на Украине - РИА Новости, 14.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:58 14.05.2023 (обновлено: 12:51 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/ukraina-1871609427.html
В Италии назвали условия для урегулирования на Украине
В Италии назвали условия для урегулирования на Украине - РИА Новости, 14.05.2023
В Италии назвали условия для урегулирования на Украине
Италия готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе "десяти пунктов" Владимира Зеленского, заявил глава итальянского МИД,... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T10:58
2023-05-14T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
италия
владимир зеленский
антонио таяни
нато
запорожская аэс
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РИМ, 14 мая – РИА Новости. Италия готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе "десяти пунктов" Владимира Зеленского, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете La Stampa. Зеленский в субботу побывал с визитом в Риме, где провел встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони, а также был принят в Ватикане папой Римским Франциском. Отвечая на вопрос, диктуют ли американцы правила "ведения войны" для Италии, вице-премьер заявил, что Рим не ведет "никакой войны". "У нас нет военных, сражающихся на поле боя. Мы направляем электрические материалы, чтобы люди не умирали от холода, а также помощь разного рода - продовольственную, финансовую и стратегическую, например, чтобы построить "зеленые коридоры" для пропуска пшеницы", - отметил он. Таяни подчеркнул, что надо сделать все возможное, чтобы не допустить использования в конфликте на Украине ядерного оружия, в том числе тактического. Он отметил необходимость срочного создания зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Глава МИД Италии добавил, что ничего не знал о "мирном плане" Ватикана по урегулированию украинского кризиса. Возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию 30 апреля, папа Римский Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. По его словам, "пока она непублична", и рассказать о ней можно будет лишь позже, "когда она станет публичной". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Кремль пока не располагает информацией об этой миссии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871556632.html
https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871566191.html
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в мире, украина, италия, владимир зеленский, антонио таяни, нато, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Италия, Владимир Зеленский, Антонио Таяни, НАТО, Запорожская АЭС
В Италии назвали условия для урегулирования на Украине

Глава МИД Италии Таяни заявил о поддержке мирного плана президента Украины Зеленского

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид Рима, Италия . Архивное фото
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РИМ, 14 мая – РИА Новости. Италия готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе "десяти пунктов" Владимира Зеленского, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете La Stampa.
Зеленский в субботу побывал с визитом в Риме, где провел встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони, а также был принят в Ватикане папой Римским Франциском.
Участники акции протеста против визита Зеленского в Италию в Риме - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
"Тебе здесь не рады". Жители Рима встретили Зеленского акцией протеста
13 мая, 21:02
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"Италия готова выслушать любое предложение, которое может положить конец конфликту, но наша позиция (такая же, как Европы и НАТО) ясна: мы поддерживаем десять пунктов мирного предложения Зеленского. Никто не может представить себе решения, которые не разделяет Киев. В противном случае мы говорили бы не о мире, а о поражении Украины", - заявил Таяни.

Отвечая на вопрос, диктуют ли американцы правила "ведения войны" для Италии, вице-премьер заявил, что Рим не ведет "никакой войны". "У нас нет военных, сражающихся на поле боя. Мы направляем электрические материалы, чтобы люди не умирали от холода, а также помощь разного рода - продовольственную, финансовую и стратегическую, например, чтобы построить "зеленые коридоры" для пропуска пшеницы", - отметил он. Таяни подчеркнул, что надо сделать все возможное, чтобы не допустить использования в конфликте на Украине ядерного оружия, в том числе тактического. Он отметил необходимость срочного создания зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Глава МИД Италии добавил, что ничего не знал о "мирном плане" Ватикана по урегулированию украинского кризиса. Возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию 30 апреля, папа Римский Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. По его словам, "пока она непублична", и рассказать о ней можно будет лишь позже, "когда она станет публичной". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Кремль пока не располагает информацией об этой миссии.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредничестве Ватикана
13 мая, 22:46
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
"Тебе недолго осталось". В Сети возмутились поездке Зеленского в Рим
Вчера, 05:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИталияВладимир ЗеленскийАнтонио ТаяниНАТОЗапорожская АЭС
 
 
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