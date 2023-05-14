https://ria.ru/20230514/ukraina-1871609427.html

В Италии назвали условия для урегулирования на Украине

В Италии назвали условия для урегулирования на Украине - РИА Новости, 14.05.2023

В Италии назвали условия для урегулирования на Украине

Италия готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе "десяти пунктов" Владимира Зеленского, заявил глава итальянского МИД,... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T10:58

2023-05-14T10:58

2023-05-14T12:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

италия

владимир зеленский

антонио таяни

нато

запорожская аэс

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РИМ, 14 мая – РИА Новости. Италия готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе "десяти пунктов" Владимира Зеленского, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете La Stampa. Зеленский в субботу побывал с визитом в Риме, где провел встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони, а также был принят в Ватикане папой Римским Франциском. Отвечая на вопрос, диктуют ли американцы правила "ведения войны" для Италии, вице-премьер заявил, что Рим не ведет "никакой войны". "У нас нет военных, сражающихся на поле боя. Мы направляем электрические материалы, чтобы люди не умирали от холода, а также помощь разного рода - продовольственную, финансовую и стратегическую, например, чтобы построить "зеленые коридоры" для пропуска пшеницы", - отметил он. Таяни подчеркнул, что надо сделать все возможное, чтобы не допустить использования в конфликте на Украине ядерного оружия, в том числе тактического. Он отметил необходимость срочного создания зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Глава МИД Италии добавил, что ничего не знал о "мирном плане" Ватикана по урегулированию украинского кризиса. Возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию 30 апреля, папа Римский Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. По его словам, "пока она непублична", и рассказать о ней можно будет лишь позже, "когда она станет публичной". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Кремль пока не располагает информацией об этой миссии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871556632.html

https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871566191.html

https://ria.ru/20230514/turne-1871582437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, италия, владимир зеленский, антонио таяни, нато, запорожская аэс