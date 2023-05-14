https://ria.ru/20230514/ukraina-1871592432.html

Украинская разведка ожидает поставку немецких беспилотников Vector

Украинская разведка ожидает поставку немецких беспилотников Vector - РИА Новости, 14.05.2023

Украинская разведка ожидает поставку немецких беспилотников Vector

Украинские разведчики получат более 100 беспилотников Vector в рамках контракта министерства обороны Украины с немецкой компанией-производителем, сообщает в... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T09:05

2023-05-14T09:05

2023-05-14T09:05

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Украинские разведчики получат более 100 беспилотников Vector в рамках контракта министерства обороны Украины с немецкой компанией-производителем, сообщает в Telegram-канале главное управление разведки (ГУР) Украины. Отмечается, что Vector оснащен электрооптическим и инфракрасным сенсорами для круглосуточного обнаружения целей, а прочная конструкция беспилотника нивелирует влияние погодных факторов. Кроме того, он имеет защищенные каналы передачи данных и во время боевых миссий способен в режиме реального времени транслировать видео на наземные станции. По словам военных, беспилотник может развивать скорость до 72 км/ч и летать до 120 минут. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230429/intellekt-1868497493.html

https://ria.ru/20230328/pvo-1861344081.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, нато, гур минобороны украины