https://ria.ru/20230514/ukraina-1871592432.html
Украинская разведка ожидает поставку немецких беспилотников Vector
Украинская разведка ожидает поставку немецких беспилотников Vector - РИА Новости, 14.05.2023
Украинская разведка ожидает поставку немецких беспилотников Vector
Украинские разведчики получат более 100 беспилотников Vector в рамках контракта министерства обороны Украины с немецкой компанией-производителем, сообщает в... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T09:05
2023-05-14T09:05
2023-05-14T09:05
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Украинские разведчики получат более 100 беспилотников Vector в рамках контракта министерства обороны Украины с немецкой компанией-производителем, сообщает в Telegram-канале главное управление разведки (ГУР) Украины. Отмечается, что Vector оснащен электрооптическим и инфракрасным сенсорами для круглосуточного обнаружения целей, а прочная конструкция беспилотника нивелирует влияние погодных факторов. Кроме того, он имеет защищенные каналы передачи данных и во время боевых миссий способен в режиме реального времени транслировать видео на наземные станции. По словам военных, беспилотник может развивать скорость до 72 км/ч и летать до 120 минут. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230429/intellekt-1868497493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, гур минобороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, ГУР Минобороны Украины
Украинская разведка ожидает поставку немецких беспилотников Vector
ГУР Украины сообщило о поставке разведчикам партии из 105 немецких беспилотников Vector
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости.
Украинские разведчики получат более 100 беспилотников Vector в рамках контракта министерства обороны Украины с немецкой компанией-производителем, сообщает в Telegram-канале
главное управление разведки (ГУР) Украины.
«
"Украинские разведчики получат 105 беспилотников Vector в рамках контракта министерства обороны Украины с немецкой компанией-производителем БПЛА Quantum-Systems GmbH. Это уже вторая партия дронов Vector для украинской армии, профинансированная правительством Федеративной Республики Германия. В августе 2022 года Украина заказала и получила 33 немецких БПЛА этой же модели, и они засвидетельствовали свою высокую эффективность на поле боя", - говорится в сообщении разведки.
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Отмечается, что Vector оснащен электрооптическим и инфракрасным сенсорами для круглосуточного обнаружения целей, а прочная конструкция беспилотника нивелирует влияние погодных факторов. Кроме того, он имеет защищенные каналы передачи данных и во время боевых миссий способен в режиме реального времени транслировать видео на наземные станции.
«
"Беспилотник оснащен расширенными возможностями искусственного интеллекта для анализа данных: встроенные алгоритмы позволяют автоматически идентифицировать объекты и сразу передавать критически важную разведывательную информацию на землю", - добавили в разведке.
По словам военных, беспилотник может развивать скорость до 72 км/ч и летать до 120 минут.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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