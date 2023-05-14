https://ria.ru/20230514/ukraina-1871591491.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.05.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T08:58
2023-05-14T08:58
2023-05-14T08:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в регионах в 8.47 (совпадает с мск). Ранее сообщалось о повреждении объекта инфраструктуры, транспортного предприятия, а также объекта критической инфраструктуры в Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Ранним утром в воскресенье по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в четырех областях Украины
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты
министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в регионах в 8.47 (совпадает с мск).
Ранее сообщалось о повреждении объекта инфраструктуры, транспортного предприятия, а также объекта критической инфраструктуры в Днепропетровской и Николаевской областях Украины.
Ранним утром в воскресенье по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Тьма пришла на Украину надолго