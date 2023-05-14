Эрдоган лидирует на зарубежном голосовании на выборах
Эрдоган лидирует на зарубежном голосовании на выборах после подсчета 22 процентов голосов
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле
СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 56% голосов после обработки бюллетеней из 21,79% урн на голосовании в зарубежных представительствах и на погранпереходах Турции, передает государственный телеканал TRT.
Согласно данным по голосованию внутри страны, после обработки бюллетеней из 94% урн Эрдоган получает менее 50% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - более 44% , возникла вероятность второго тура выборов.
"За Эрдогана - 56% (более 136 тысяч граждан), за Кылычдароглу - 40% (более 98 тысяч)", - сообщил телеканал по итогам обработки бюллетеней из 21,7% урн. Также уточняется, что явка превысила 53%.
Третий кандидат, Синан Оган, получил 2,2% голосов.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.