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Эрдоган лидирует на зарубежном голосовании на выборах

Эрдоган лидирует на зарубежном голосовании на выборах - РИА Новости, 14.05.2023

Эрдоган лидирует на зарубежном голосовании на выборах

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 56% голосов после обработки бюллетеней из 21,79% урн на голосовании в зарубежных представительствах РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T23:43

2023-05-14T23:43

2023-05-14T23:43

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

мухаррем индже

народный альянс

президентские выборы в турции

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СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 56% голосов после обработки бюллетеней из 21,79% урн на голосовании в зарубежных представительствах и на погранпереходах Турции, передает государственный телеканал TRT. Согласно данным по голосованию внутри страны, после обработки бюллетеней из 94% урн Эрдоган получает менее 50% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - более 44% , возникла вероятность второго тура выборов. "За Эрдогана - 56% (более 136 тысяч граждан), за Кылычдароглу - 40% (более 98 тысяч)", - сообщил телеканал по итогам обработки бюллетеней из 21,7% урн. Также уточняется, что явка превысила 53%. Третий кандидат, Синан Оган, получил 2,2% голосов. Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.

https://ria.ru/20230514/erdogan-1871048100.html

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, народный альянс, президентские выборы в турции