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Эрдоган лидирует на зарубежном голосовании на выборах - РИА Новости, 14.05.2023
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23:43 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871717735.html
Эрдоган лидирует на зарубежном голосовании на выборах
Эрдоган лидирует на зарубежном голосовании на выборах - РИА Новости, 14.05.2023
Эрдоган лидирует на зарубежном голосовании на выборах
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 56% голосов после обработки бюллетеней из 21,79% урн на голосовании в зарубежных представительствах РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T23:43
2023-05-14T23:43
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
мухаррем индже
народный альянс
президентские выборы в турции
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СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 56% голосов после обработки бюллетеней из 21,79% урн на голосовании в зарубежных представительствах и на погранпереходах Турции, передает государственный телеканал TRT. Согласно данным по голосованию внутри страны, после обработки бюллетеней из 94% урн Эрдоган получает менее 50% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - более 44% , возникла вероятность второго тура выборов. "За Эрдогана - 56% (более 136 тысяч граждан), за Кылычдароглу - 40% (более 98 тысяч)", - сообщил телеканал по итогам обработки бюллетеней из 21,7% урн. Также уточняется, что явка превысила 53%. Третий кандидат, Синан Оган, получил 2,2% голосов. Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.
https://ria.ru/20230514/erdogan-1871048100.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, народный альянс, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже, Народный альянс, Президентские выборы в Турции
Эрдоган лидирует на зарубежном голосовании на выборах

Эрдоган лидирует на зарубежном голосовании на выборах после подсчета 22 процентов голосов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 56% голосов после обработки бюллетеней из 21,79% урн на голосовании в зарубежных представительствах и на погранпереходах Турции, передает государственный телеканал TRT.
Согласно данным по голосованию внутри страны, после обработки бюллетеней из 94% урн Эрдоган получает менее 50% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - более 44% , возникла вероятность второго тура выборов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Биография Реджепа Тайипа Эрдогана
Вчера, 23:28
"За Эрдогана - 56% (более 136 тысяч граждан), за Кылычдароглу - 40% (более 98 тысяч)", - сообщил телеканал по итогам обработки бюллетеней из 21,7% урн. Также уточняется, что явка превысила 53%.
Третий кандидат, Синан Оган, получил 2,2% голосов.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.
Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана у штаб-квартиры Партии справедливости и развития (ПСР) в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
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В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуМухаррем ИнджеНародный альянсПрезидентские выборы в Турции
 
 
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