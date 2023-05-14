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Эрдоган лидирует в I туре выборов после обработки 85 процентов бюллетеней - РИА Новости, 14.05.2023
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22:19 14.05.2023 (обновлено: 22:24 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871708335.html
Эрдоган лидирует в I туре выборов после обработки 85 процентов бюллетеней
Эрдоган лидирует в I туре выборов после обработки 85 процентов бюллетеней - РИА Новости, 14.05.2023
Эрдоган лидирует в I туре выборов после обработки 85 процентов бюллетеней
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 50,30% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 43,91% после обработки бюллетеней из более 85% избирательных... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T22:19
2023-05-14T22:24
президентские выборы в турции
турция
в мире
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
мухаррем индже
народный альянс
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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 50,30% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 43,91% после обработки бюллетеней из более 85% избирательных урн на всеобщих выборах в Турции 14 мая, сообщил гостелеканал TRT Haber.По данным телеканала, после обработки бюллетеней из 85,89% урн Эрдоган набирает 50,30%, Кылычдароглу - 43,91% голосов. Данные периодически меняются.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.
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президентские выборы в турции, турция, в мире, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, народный альянс
Президентские выборы в Турции, Турция, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже, Народный альянс
Эрдоган лидирует в I туре выборов после обработки 85 процентов бюллетеней

Эрдоган лидирует в I туре выборов после обработки более 85 процентов бюллетеней

© AP Photo / Emrah GurelПредставитель избирательной комиссии готовит бюллетени на избирательном участке в Стамбуле, Турция
Представитель избирательной комиссии готовит бюллетени на избирательном участке в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Представитель избирательной комиссии готовит бюллетени на избирательном участке в Стамбуле, Турция
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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 50,30% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 43,91% после обработки бюллетеней из более 85% избирательных урн на всеобщих выборах в Турции 14 мая, сообщил гостелеканал TRT Haber.
По данным телеканала, после обработки бюллетеней из 85,89% урн Эрдоган набирает 50,30%, Кылычдароглу - 43,91% голосов. Данные периодически меняются.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.
Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана у штаб-квартиры Партии справедливости и развития (ПСР) в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
В Анкаре сторонники партии Эрдогана начали концертную программу
Вчера, 21:50
 
Президентские выборы в ТурцииТурцияВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуМухаррем ИнджеНародный альянс
 
 
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