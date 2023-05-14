https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871705774.html

В Анкаре сторонники партии Эрдогана начали концертную программу

В Анкаре сторонники партии Эрдогана начали концертную программу - РИА Новости, 14.05.2023

В Анкаре сторонники партии Эрдогана начали концертную программу

Перед штаб-квартирой AK parti (турецкая правящая Партия справедливости и развития) в Анкаре началась концертная программа. Несмотря на то, что предварительные... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T21:50

2023-05-14T21:50

2023-05-14T21:50

в мире

анкара (провинция)

турция

реджеп тайип эрдоган

мухаррем индже

народный альянс

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Перед штаб-квартирой AK parti (турецкая правящая Партия справедливости и развития) в Анкаре началась концертная программа. Несмотря на то, что предварительные итоги президентских выборов пока не объявлены, сотни людей собрались здесь, чтобы отпраздновать победу Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает корреспондент РИА Новости. Сторонники действующего главы государства держат в руках флаги Турецкой Республики и AK parti и скандируют лозунги в поддержку Эрдогана. В ближайшее время ожидается выступление самого турецкого лидера с обращением к народу. Президентские и парламентские выборы в Турции прошли 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая. Сейчас идет подсчет голосов. По данным агентства Anadolu, Эрдоган набирает 50,97% голосов, Кылычдароглу - 43,22% после обработки бюллетеней из почти 75% урн.

https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871665098.html

анкара (провинция)

турция

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в мире, анкара (провинция), турция, реджеп тайип эрдоган, мухаррем индже, народный альянс, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции