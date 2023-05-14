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Эрдоган продолжает лидировать в I туре после подсчета 60 процентов голосов
Эрдоган продолжает лидировать в I туре после подсчета 60 процентов голосов - РИА Новости, 14.05.2023
Эрдоган продолжает лидировать в I туре после подсчета 60 процентов голосов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 51,71% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 42,45% после обработки бюллетеней из более 60% урн на всеобщих РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T20:48
2023-05-14T20:48
2023-05-14T20:54
президентские выборы в турции
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
мухаррем индже
народный альянс
кемаль кылычдароглу
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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 51,71% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 42,45% после обработки бюллетеней из более 60% урн на всеобщих выборах в Турции 14 мая, сообщил гостелеканал TRT Haber.По данным телеканала, после обработки бюллетеней из 60,36% урн Эрдоган набирает 51,71%, Кылычдароглу - 42,45% голосов. Данные периодически меняются.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.
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президентские выборы в турции, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, мухаррем индже, народный альянс, кемаль кылычдароглу
Президентские выборы в Турции, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Мухаррем Индже, Народный альянс, Кемаль Кылычдароглу
Эрдоган продолжает лидировать в I туре после подсчета 60 процентов голосов
Эрдоган продолжает лидировать в I туре выборов после подсчета 60,36 процентов голосов