https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871695441.html

Эрдоган лидирует в I туре после подсчета 75 процентов бюллетеней

Эрдоган лидирует в I туре после подсчета 75 процентов бюллетеней - РИА Новости, 14.05.2023

Эрдоган лидирует в I туре после подсчета 75 процентов бюллетеней

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 50,9 процента голосов после обработки бюллетеней из почти 75 процентов избирательных ящиков, передает РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T20:24

2023-05-14T20:24

2023-05-14T23:32

в мире

турция

мухаррем индже

реджеп тайип эрдоган

народный альянс

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

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АНКАРА, 14 мая — РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 50,9 процента голосов после обработки бюллетеней из почти 75 процентов избирательных ящиков, передает агентство Anadolu.По полученным данным, за его основного соперника Кемаля Кылычдароглу проголосовали более 43 процентов избирателей.Отмечается, что данные периодически меняются.При этом в Республиканской народной партии, которую возглавляет Кылычдароглу, считают, что именно их кандидат лидирует с 47,42 процента голосов, тогда как Эрдоган, по их данным, набирает 46,8 процента.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. На пост главы государства претендуют трое: действующий президент 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кемаль Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.Огласить предварительные результаты Высший избирательный совет Турции (YSK) обещал ночью. Окончательные итоги должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете.

https://ria.ru/20230514/vybory-1871294370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Икрамова

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