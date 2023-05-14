https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871695093.html
Эрдоган лидирует в I туре после обработки более 50 процентов бюллетеней
Эрдоган лидирует в I туре после обработки более 50 процентов бюллетеней - РИА Новости, 14.05.2023
Эрдоган лидирует в I туре после обработки более 50 процентов бюллетеней
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,12% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 42,01% после обработки бюллетеней из более половины урн на... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T20:22
2023-05-14T20:22
2023-05-14T20:27
президентские выборы в турции
турция
в мире
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,12% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 42,01% после обработки бюллетеней из более половины урн на всеобщих выборах в Турции 14 мая, сообщил гостелеканал TRT Haber.По данным телеканала, после обработки бюллетеней 51,39% урн Эрдоган набирает 52,12%, Кылычдароглу - 42,01% голосов. Данные периодически меняются.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.
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президентские выборы в турции, турция, в мире, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу
Президентские выборы в Турции, Турция, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу
Эрдоган лидирует в I туре после обработки более 50 процентов бюллетеней
Эрдоган лидирует в I туре после обработки 51,39 процентов бюллетеней