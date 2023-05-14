https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871694282.html

Партия Эрдогана получит 57 процентов мест по промежуточным итогам выборов

Партия Эрдогана получит 57 процентов мест по промежуточным итогам выборов - РИА Новости, 14.05.2023

Партия Эрдогана получит 57 процентов мест по промежуточным итогам выборов

"Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития получает более 57% мест в парламенте согласно результатам подсчетов бюллетеней из РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T20:17

2023-05-14T20:17

2023-05-14T20:20

в мире

президентские выборы в турции

турция

народный альянс

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СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. "Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития получает более 57% мест в парламенте согласно результатам подсчетов бюллетеней из 21,5% урн, сообщило агентство Anadolu.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая.По данным с участков, правящая партия получила 40,3% голосов, что гарантирует 287 места, а вместе с союзной ей "Партией националистического движения" - 57,1% голосов и почти 350 мандатов в 600-местном парламенте.Оппозиционный "Народный альянс" получил почти 29% голосов, "Альянс труда и свободы" - более 8%. Таким образом, если ситуация не изменится, в парламенте будут представлены шесть партий.

https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871673533.html

турция

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в мире, президентские выборы в турции, турция, народный альянс