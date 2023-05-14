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Партия Эрдогана получит 57 процентов мест по промежуточным итогам выборов
Партия Эрдогана получит 57 процентов мест по промежуточным итогам выборов - РИА Новости, 14.05.2023
Партия Эрдогана получит 57 процентов мест по промежуточным итогам выборов
"Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития получает более 57% мест в парламенте согласно результатам подсчетов бюллетеней из РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T20:17
2023-05-14T20:17
2023-05-14T20:20
в мире
президентские выборы в турции
турция
народный альянс
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СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. "Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития получает более 57% мест в парламенте согласно результатам подсчетов бюллетеней из 21,5% урн, сообщило агентство Anadolu.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая.По данным с участков, правящая партия получила 40,3% голосов, что гарантирует 287 места, а вместе с союзной ей "Партией националистического движения" - 57,1% голосов и почти 350 мандатов в 600-местном парламенте.Оппозиционный "Народный альянс" получил почти 29% голосов, "Альянс труда и свободы" - более 8%. Таким образом, если ситуация не изменится, в парламенте будут представлены шесть партий.
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в мире, президентские выборы в турции, турция, народный альянс
В мире, Президентские выборы в Турции, Турция, Народный альянс
Партия Эрдогана получит 57 процентов мест по промежуточным итогам выборов
Партия Эрдогана получит 57 процентов мест в парламенте по подсчетам 22 процентов голосов