Рейтинг@Mail.ru
Партия Эрдогана получит 57 процентов мест по промежуточным итогам выборов - РИА Новости, 14.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 14.05.2023 (обновлено: 20:20 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871694282.html
Партия Эрдогана получит 57 процентов мест по промежуточным итогам выборов
Партия Эрдогана получит 57 процентов мест по промежуточным итогам выборов - РИА Новости, 14.05.2023
Партия Эрдогана получит 57 процентов мест по промежуточным итогам выборов
"Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития получает более 57% мест в парламенте согласно результатам подсчетов бюллетеней из РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T20:17
2023-05-14T20:20
в мире
президентские выборы в турции
турция
народный альянс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871625820_0:115:3020:1814_1920x0_80_0_0_3e02337ecdcc25499f12085d162fbf04.jpg
СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. "Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития получает более 57% мест в парламенте согласно результатам подсчетов бюллетеней из 21,5% урн, сообщило агентство Anadolu.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая.По данным с участков, правящая партия получила 40,3% голосов, что гарантирует 287 места, а вместе с союзной ей "Партией националистического движения" - 57,1% голосов и почти 350 мандатов в 600-местном парламенте.Оппозиционный "Народный альянс" получил почти 29% голосов, "Альянс труда и свободы" - более 8%. Таким образом, если ситуация не изменится, в парламенте будут представлены шесть партий.
https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871673533.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871625820_98:0:2827:2047_1920x0_80_0_0_987868e568106465d4263abb07f1d9f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, президентские выборы в турции, турция, народный альянс
В мире, Президентские выборы в Турции, Турция, Народный альянс
Партия Эрдогана получит 57 процентов мест по промежуточным итогам выборов

Партия Эрдогана получит 57 процентов мест в парламенте по подсчетам 22 процентов голосов

© AP Photo / Ali UnalМужчина получает бюллетени на избирательном участке в Анкаре
Мужчина получает бюллетени на избирательном участке в Анкаре - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Ali Unal
Мужчина получает бюллетени на избирательном участке в Анкаре
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. "Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития получает более 57% мест в парламенте согласно результатам подсчетов бюллетеней из 21,5% урн, сообщило агентство Anadolu.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая.
По данным с участков, правящая партия получила 40,3% голосов, что гарантирует 287 места, а вместе с союзной ей "Партией националистического движения" - 57,1% голосов и почти 350 мандатов в 600-местном парламенте.
Оппозиционный "Народный альянс" получил почти 29% голосов, "Альянс труда и свободы" - более 8%. Таким образом, если ситуация не изменится, в парламенте будут представлены шесть партий.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Эрдоган хочет упрочить свое положение лидера Турции, заявил депутат Госдумы
Вчера, 18:27
 
В миреПрезидентские выборы в ТурцииТурцияНародный альянс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала