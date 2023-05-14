https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871690169.html
Эрдоган лидирует в I туре выборов по подсчетам почти 40 процентов голосов
Эрдоган лидирует в I туре выборов по подсчетам почти 40 процентов голосов - РИА Новости, 14.05.2023
Эрдоган лидирует в I туре выборов по подсчетам почти 40 процентов голосов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,85% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 41,23% после обработки бюллетеней из почти 40% урн на всеобщих РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T19:52
2023-05-14T19:52
2023-05-14T19:55
президентские выборы в турции
турция
в мире
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871684255_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_946634166ed31a7d23f9a6eaae2770a6.jpg
АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,85% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 41,23% после обработки бюллетеней из почти 40% урн на всеобщих выборах в Турции 14 мая, сообщил гостелеканал TRT Haber.По данным телеканала, после обработки бюллетеней из 39,92% урн Эрдоган набирает 52,85%, Кылычдароглу - 41,23% голосов. Данные периодически меняются.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.
https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871665098.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871684255_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_dc9d818c9ce967b0a54cefd5401e053c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентские выборы в турции, турция, в мире, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу
Президентские выборы в Турции, Турция, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу
Эрдоган лидирует в I туре выборов по подсчетам почти 40 процентов голосов
Эрдоган лидирует в I туре выборов по подсчетам 39,92 процентов бюллетеней