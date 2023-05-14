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Эрдоган лидирует в I туре после подсчета 40 процентов бюллетеней - РИА Новости, 14.05.2023
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19:11 14.05.2023 (обновлено: 23:32 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871682133.html
Эрдоган лидирует в I туре после подсчета 40 процентов бюллетеней
Эрдоган лидирует в I туре после подсчета 40 процентов бюллетеней - РИА Новости, 14.05.2023
Эрдоган лидирует в I туре после подсчета 40 процентов бюллетеней
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,85 процента голосов после обработки бюллетеней из 39,92 процента урн, передает гостелеканал TRT... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T19:11
2023-05-14T23:32
в мире
турция
президентские выборы в турции
народный альянс
мухаррем индже
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
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АНКАРА, 14 мая — РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,85 процента голосов после обработки бюллетеней из 39,92 процента урн, передает гостелеканал TRT Haber.По полученным данным, за его основного соперника Кемаля Кылычдароглу проголосовали более 41,23 процента избирателей.Отмечается, что данные периодически меняются.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. На пост главы государства претендуют трое: действующий президент 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кемаль Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.Огласить предварительные результаты Высший избирательный совет Турции (YSK) обещал ночью. Окончательные итоги должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете.
https://ria.ru/20230514/vybory-1871294370.html
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в мире, турция, президентские выборы в турции, народный альянс, мухаррем индже, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу
В мире, Турция, Президентские выборы в Турции, Народный альянс, Мухаррем Индже, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу

Эрдоган лидирует в I туре после подсчета 40 процентов бюллетеней

© AP Photo / Emrah GurelБюллетень с голосом за Реджепа Тайипа Эрдогана на избирательном участке в Стамбуле
Бюллетень с голосом за Реджепа Тайипа Эрдогана на избирательном участке в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Бюллетень с голосом за Реджепа Тайипа Эрдогана на избирательном участке в Стамбуле
Читать ria.ru в
АНКАРА, 14 мая — РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,85 процента голосов после обработки бюллетеней из 39,92 процента урн, передает гостелеканал TRT Haber.
По полученным данным, за его основного соперника Кемаля Кылычдароглу проголосовали более 41,23 процента избирателей.
Предвыборная агитация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на улице в Диярбакыре - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Процедура выборов президента Турции
Вчера, 00:42
Отмечается, что данные периодически меняются.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. На пост главы государства претендуют трое: действующий президент 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кемаль Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.
Огласить предварительные результаты Высший избирательный совет Турции (YSK) обещал ночью. Окончательные итоги должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете.
Мужчина получает бюллетени на избирательном участке в Анкаре - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Выборы 13-го президента Турции
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В миреТурцияПрезидентские выборы в ТурцииНародный альянсМухаррем ИнджеРеджеп Тайип ЭрдоганКемаль Кылычдароглу
 
 
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