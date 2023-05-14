https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871682133.html
Эрдоган лидирует в I туре после подсчета 40 процентов бюллетеней
Эрдоган лидирует в I туре после подсчета 40 процентов бюллетеней - РИА Новости, 14.05.2023
Эрдоган лидирует в I туре после подсчета 40 процентов бюллетеней
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,85 процента голосов после обработки бюллетеней из 39,92 процента урн, передает гостелеканал TRT... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T19:11
2023-05-14T19:11
2023-05-14T23:32
в мире
турция
президентские выборы в турции
народный альянс
мухаррем индже
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
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АНКАРА, 14 мая — РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,85 процента голосов после обработки бюллетеней из 39,92 процента урн, передает гостелеканал TRT Haber.По полученным данным, за его основного соперника Кемаля Кылычдароглу проголосовали более 41,23 процента избирателей.Отмечается, что данные периодически меняются.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. На пост главы государства претендуют трое: действующий президент 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кемаль Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.Огласить предварительные результаты Высший избирательный совет Турции (YSK) обещал ночью. Окончательные итоги должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете.
https://ria.ru/20230514/vybory-1871294370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, президентские выборы в турции, народный альянс, мухаррем индже, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу
В мире, Турция, Президентские выборы в Турции, Народный альянс, Мухаррем Индже, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу