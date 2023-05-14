Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган лидирует в I туре после подсчета свыше 20 процентов голосов - РИА Новости, 14.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 14.05.2023 (обновлено: 19:12 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871681081.html
Эрдоган лидирует в I туре после подсчета свыше 20 процентов голосов
Эрдоган лидирует в I туре после подсчета свыше 20 процентов голосов - РИА Новости, 14.05.2023
Эрдоган лидирует в I туре после подсчета свыше 20 процентов голосов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 55,46% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 38,57% после обработки бюллетеней из более 20% урн на всеобщих РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T19:09
2023-05-14T19:12
турция
в мире
президентские выборы в турции
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
народный альянс
мухаррем индже
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871677709_185:0:2994:1580_1920x0_80_0_0_6b9e75ef7cf6b26fcf7c18b9bbc72437.jpg
АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 55,46% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 38,57% после обработки бюллетеней из более 20% урн на всеобщих выборах в Турции 14 мая, сообщил гостелеканал TRT Haber.По данным телеканала, после обработки бюллетеней из 20,02% урн Эрдоган набирает 55,46%, Кылычдароглу - 38,57% голосов. Данные периодически меняются.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.
https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871665098.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871677709_252:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_65c17adca143f1558e3b3d7608bf55c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, в мире, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, народный альянс, мухаррем индже
Турция, В мире, Президентские выборы в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Народный альянс, Мухаррем Индже
Эрдоган лидирует в I туре после подсчета свыше 20 процентов голосов

Эрдоган лидирует в I туре после подсчета свыше 20 процентов бюллетеней

© AP Photo / Emrah GurelБюллетень с голосом за Реджепа Тайипа Эрдогана на избирательном участке в Стамбуле
Бюллетень с голосом за Реджепа Тайипа Эрдогана на избирательном участке в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Бюллетень с голосом за Реджепа Тайипа Эрдогана на избирательном участке в Стамбуле
Читать ria.ru в
АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 55,46% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 38,57% после обработки бюллетеней из более 20% урн на всеобщих выборах в Турции 14 мая, сообщил гостелеканал TRT Haber.
По данным телеканала, после обработки бюллетеней из 20,02% урн Эрдоган набирает 55,46%, Кылычдароглу - 38,57% голосов. Данные периодически меняются.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и члены избирательной комиссии во время голосования на избирательном участке в ходе всеобщих выборов в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Эрдоган прокомментировал проведение президентских выборов в Турции
Вчера, 17:20
 
ТурцияВ миреПрезидентские выборы в ТурцииРеджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуНародный альянсМухаррем Индже
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала