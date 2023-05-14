https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871681081.html
Эрдоган лидирует в I туре после подсчета свыше 20 процентов голосов
Эрдоган лидирует в I туре после подсчета свыше 20 процентов голосов - РИА Новости, 14.05.2023
Эрдоган лидирует в I туре после подсчета свыше 20 процентов голосов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 55,46% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 38,57% после обработки бюллетеней из более 20% урн на всеобщих РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T19:09
2023-05-14T19:09
2023-05-14T19:12
турция
в мире
президентские выборы в турции
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
народный альянс
мухаррем индже
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871677709_185:0:2994:1580_1920x0_80_0_0_6b9e75ef7cf6b26fcf7c18b9bbc72437.jpg
АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 55,46% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 38,57% после обработки бюллетеней из более 20% урн на всеобщих выборах в Турции 14 мая, сообщил гостелеканал TRT Haber.По данным телеканала, после обработки бюллетеней из 20,02% урн Эрдоган набирает 55,46%, Кылычдароглу - 38,57% голосов. Данные периодически меняются.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.
https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871665098.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871677709_252:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_65c17adca143f1558e3b3d7608bf55c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, народный альянс, мухаррем индже
Турция, В мире, Президентские выборы в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Народный альянс, Мухаррем Индже
Эрдоган лидирует в I туре после подсчета свыше 20 процентов голосов
Эрдоган лидирует в I туре после подсчета свыше 20 процентов бюллетеней