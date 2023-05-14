https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871681081.html

Эрдоган лидирует в I туре после подсчета свыше 20 процентов голосов

Эрдоган лидирует в I туре после подсчета свыше 20 процентов голосов - РИА Новости, 14.05.2023

Эрдоган лидирует в I туре после подсчета свыше 20 процентов голосов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 55,46% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 38,57% после обработки бюллетеней из более 20% урн на всеобщих РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T19:09

2023-05-14T19:09

2023-05-14T19:12

турция

в мире

президентские выборы в турции

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

народный альянс

мухаррем индже

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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 55,46% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 38,57% после обработки бюллетеней из более 20% урн на всеобщих выборах в Турции 14 мая, сообщил гостелеканал TRT Haber.По данным телеканала, после обработки бюллетеней из 20,02% урн Эрдоган набирает 55,46%, Кылычдароглу - 38,57% голосов. Данные периодически меняются.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.

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