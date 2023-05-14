https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871679022.html

Эрдоган лидирует в I туре после подсчета почти 15 процентов бюллетеней

Эрдоган лидирует в I туре после подсчета почти 15 процентов бюллетеней - РИА Новости, 14.05.2023

Эрдоган лидирует в I туре после подсчета почти 15 процентов бюллетеней

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 56 процентов голосов на выборах главы государства по результатам подсчета бюллетеней с 14,8... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T18:59

2023-05-14T18:59

2023-05-14T23:32

в мире

президентские выборы в турции

реджеп тайип эрдоган

турция

мухаррем индже

народный альянс

кемаль кылычдароглу

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СТАМБУЛ, 14 мая — РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 56 процентов голосов на выборах главы государства по результатам подсчета бюллетеней с 14,8 процента урн, сообщило агентство Anadolu.Уточняется, что за Синана Огана проголосовали 5,3 процента избирателей, а за вышедшего из гонки — Индже 0,6 процента.Право публиковать данные подсчетов получили агентства Anka и Anadolu.На пост президента Турции претендуют трое: действующий президент 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кемаль Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.Огласить предварительные результаты Высший избирательный совет Турции (YSK) обещал ночью. Окончательные итоги должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете.

https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871629321.html

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