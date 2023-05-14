Эрдоган лидирует в I туре после подсчета почти 15 процентов бюллетеней
Эрдоган набирает более 56 процентов голосов после подсчета почти 15 процентов урн
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле
СТАМБУЛ, 14 мая — РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 56 процентов голосов на выборах главы государства по результатам подсчета бюллетеней с 14,8 процента урн, сообщило агентство Anadolu.
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"За Эрдогана — 56,6 процента голосов (более 3,7 миллиона голосов), за Кылычдароглу —37,4 процента (более 2,4 миллиона голосов)", — передает телеканал Sözcü данные агентства.
Уточняется, что за Синана Огана проголосовали 5,3 процента избирателей, а за вышедшего из гонки — Индже 0,6 процента.
Право публиковать данные подсчетов получили агентства Anka и Anadolu.
На пост президента Турции претендуют трое: действующий президент 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кемаль Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.
Огласить предварительные результаты Высший избирательный совет Турции (YSK) обещал ночью. Окончательные итоги должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете.