https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871677504.html

Эрдоган лидирует в I туре после подсчета 10,86 процентов голосов

Эрдоган лидирует в I туре после подсчета 10,86 процентов голосов - РИА Новости, 14.05.2023

Эрдоган лидирует в I туре после подсчета 10,86 процентов голосов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 58% голосов после обработки бюллетеней свыше 10 % избирательных урн, сообщил гостелеканал телеканал TRT... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T18:52

2023-05-14T18:52

2023-05-14T18:55

турция

президентские выборы в турции

реджеп тайип эрдоган

в мире

мухаррем индже

кемаль кылычдароглу

народный альянс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871677709_185:0:2994:1580_1920x0_80_0_0_6b9e75ef7cf6b26fcf7c18b9bbc72437.jpg

АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 58% голосов после обработки бюллетеней свыше 10 % избирательных урн, сообщил гостелеканал телеканал TRT Haber.По данным телеканала, после подсчета бюллетеней из 10,86% урн Эрдоган набирает 58,3% голосов, его основной соперник Кемаль Кылычдароглу - 35,3%.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.

https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871665965.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган, в мире, мухаррем индже, кемаль кылычдароглу, народный альянс