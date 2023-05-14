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Эрдоган лидирует в I туре после подсчета 10,86 процентов голосов
Эрдоган лидирует в I туре после подсчета 10,86 процентов голосов - РИА Новости, 14.05.2023
Эрдоган лидирует в I туре после подсчета 10,86 процентов голосов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 58% голосов после обработки бюллетеней свыше 10 % избирательных урн, сообщил гостелеканал телеканал TRT... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T18:52
2023-05-14T18:52
2023-05-14T18:55
турция
президентские выборы в турции
реджеп тайип эрдоган
в мире
мухаррем индже
кемаль кылычдароглу
народный альянс
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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 58% голосов после обработки бюллетеней свыше 10 % избирательных урн, сообщил гостелеканал телеканал TRT Haber.По данным телеканала, после подсчета бюллетеней из 10,86% урн Эрдоган набирает 58,3% голосов, его основной соперник Кемаль Кылычдароглу - 35,3%.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.
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турция, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган, в мире, мухаррем индже, кемаль кылычдароглу, народный альянс
Турция, Президентские выборы в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Мухаррем Индже, Кемаль Кылычдароглу, Народный альянс
Эрдоган лидирует в I туре после подсчета 10,86 процентов голосов
TRT Haber: Эрдоган лидирует в I туре после подсчета 10,86 процентов голосов