В Госдуме прогнозируют второй тур на выборах в Турции
Депутат Госдумы Журавлев: сегодня имя нового президента Турции вряд ли станет известно
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле
Члены избирательной комиссии на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил РИА Новости, что сегодня вряд ли будет известно имя нового президента Турции.
"В любом случае, сегодня имя нового президента мы вряд ли узнаем, хотя турецкая избирательная система и предполагает почти мгновенное получение результата - у кандидатов примерно равное число сторонников, и не нужно слишком разбираться в перипетиях местной политики, чтобы прогнозировать второй тур", - сказал он.
Как отметил депутат, впервые за двадцать лет у президента Реджепа Тайипа Эрдогана есть шанс проиграть, ему противостоит соперник, которому предварительные опросы отдают большинство голосов, представитель объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу.
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"И это, кстати, показатель по-настоящему демократической системы, выстроенной в Турции. Там вообще многое случилось благодаря Эрдогану, и промышленное процветание, в том числе и за счет проведения газопровода "Турецкий поток", и развитие военных технологий - "Байрактар" по-прежнему самый популярный и самый продаваемый в мире ударный беспилотник", - добавил депутат.
Также он отметил, что президент Эрдоган умело лавирует между Востоком и Западом, блоком НАТО, где Турция состоит, и Россией, с которой делит промышленные интересы. "Взять хотя бы строительство первой и единственной в стране АЭС "Аккую". Оппозиционер Кылычдароглу скучнее и прямолинейнее, ориентирован исключительно на западные интересы, он даже, строго по методичке вашингтонского обкома, уже обвинил Россию во вмешательстве в выборы, и его фигура для нас, безусловно, будет большим из зол", - подчеркнул парламентарий.
Как отметил Журавлев, если власть сменится, Турция вряд ли сможет уже выступать посредником, "как пытается это делать, между Россией и Украиной".
Президентские и парламентские выборы в Турции проходят 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.