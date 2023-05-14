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Эрдоган лидирует в I туре после подсчета 1,8 процента бюллетеней - РИА Новости, 14.05.2023
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18:40 14.05.2023 (обновлено: 23:32 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871675154.html
Эрдоган лидирует в I туре после подсчета 1,8 процента бюллетеней
Эрдоган лидирует в I туре после подсчета 1,8 процента бюллетеней - РИА Новости, 14.05.2023
Эрдоган лидирует в I туре после подсчета 1,8 процента бюллетеней
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,9 процента голосов на выборах главы государства по результатам подсчета бюллетеней из 1,8 процента РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T18:40
2023-05-14T23:32
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
мухаррем индже
народный альянс
кемаль кылычдароглу
парламентские выборы в турции
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СТАМБУЛ, 14 мая — РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,9 процента голосов на выборах главы государства по результатам подсчета бюллетеней из 1,8 процента ящиков для голосования, передает агентство Anka."Эрдоган — 49,9 процента голосов (более 251 тысячи голосов), Кылычдароглу — 45,3 процента (более 228 тысяч голосов)", — приводит телеканал Sözcü сообщение агентства.За Синана Огана проголосовали 4,2 процента избирателей.При этом, по данным телеканала A Haber, за Эрдогана проголосовали более 59,47 процента избирателей, а за Кылычдароглу — 34,79 процента.Право публиковать данные подсчетов получили агентства Anka и Anadolu.На пост главы государства претендуют трое: действующий президент 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кемаль Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.Огласить предварительные результаты Высший избирательный совет Турции (YSK) обещал ночью. Окончательные итоги должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете.Если никто из кандидатов не наберет 50 процентов голосов, состоится второй тур. Он намечен на 28 мая.
https://ria.ru/20230513/erdogan-1871407166.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, мухаррем индже, народный альянс, кемаль кылычдароглу, парламентские выборы в турции
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Мухаррем Индже, Народный альянс, Кемаль Кылычдароглу, Парламентские выборы в Турции
Эрдоган лидирует в I туре после подсчета 1,8 процента бюллетеней

ANKA: Эрдоган лидирует в I туре после подсчета 1,8 процента бюллетеней

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 14 мая — РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,9 процента голосов на выборах главы государства по результатам подсчета бюллетеней из 1,8 процента ящиков для голосования, передает агентство Anka.
"Эрдоган — 49,9 процента голосов (более 251 тысячи голосов), Кылычдароглу — 45,3 процента (более 228 тысяч голосов)", — приводит телеканал Sözcü сообщение агентства.
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За Синана Огана проголосовали 4,2 процента избирателей.
При этом, по данным телеканала A Haber, за Эрдогана проголосовали более 59,47 процента избирателей, а за Кылычдароглу — 34,79 процента.
Право публиковать данные подсчетов получили агентства Anka и Anadolu.
На пост главы государства претендуют трое: действующий президент 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кемаль Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.
Огласить предварительные результаты Высший избирательный совет Турции (YSK) обещал ночью. Окончательные итоги должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете.
Если никто из кандидатов не наберет 50 процентов голосов, состоится второй тур. Он намечен на 28 мая.
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В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганМухаррем ИнджеНародный альянсКемаль КылычдароглуПарламентские выборы в Турции
 
 
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