https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871665965.html

ЦИК Турции не выявил нарушений при голосовании на выборах

ЦИК Турции не выявил нарушений при голосовании на выборах - РИА Новости, 14.05.2023

ЦИК Турции не выявил нарушений при голосовании на выборах

Голосование на выборах в Турции завершилось, каких-либо проблем не было выявлено, заявил телеканалу A Haber председатель Высшего избирательного совета (YSK)... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T17:30

2023-05-14T17:30

2023-05-14T17:30

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Голосование на выборах в Турции завершилось, каких-либо проблем не было выявлено, заявил телеканалу A Haber председатель Высшего избирательного совета (YSK) Ахмет Енер. Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции