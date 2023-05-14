https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871648365.html
Правящая партия Турции заявила о прозрачном ходе выборов
Правящая партия Турции заявила о прозрачном ходе выборов - РИА Новости, 14.05.2023
Правящая партия Турции заявила о прозрачном ходе выборов
Выборы в Турции проходят прозрачно, заявил журналистам официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T15:34
2023-05-14T15:34
2023-05-14T16:46
в мире
турция
омер челик
кемаль кылычдароглу
мухаррем индже
народный альянс
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 14 мая — РИА Новости. Выборы в Турции проходят прозрачно, заявил журналистам официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик. По его словам, свободное проведение выборов — стремление, которое было недостижимо для многих стран, но у Турции есть этот опыт."Здравый смысл нашего народа, его приход на избирательные участки с самого утра, его защита будущего нашей страны, нашей демократии и будущего нашей республики являются предметом гордости для всех нас. <…> Эти выборы проходят очень прозрачно. Мы вместе увидим результаты", — сказал Челик.Сегодня в Турции проходят президентские и парламентские выборы. На пост главы государства претендуют три кандидата: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выдвинутый от Республиканского альянса, его основной соперник — кандидат от оппозиционного Народного альянса Кемаль Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов снял свою кандидатуру.Избирательные участки закроются в 17:00. Если никто из кандидатов не наберет 50 процентов голосов, состоится второй тур. Он назначен на 28 мая.
https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871629321.html
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в мире, турция, омер челик, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, народный альянс, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Омер Челик, Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже, Народный альянс, Президентские выборы в Турции
Правящая партия Турции заявила о прозрачном ходе выборов
Правящая партия Турции AK Parti заявляет о прозрачном ходе выборов в стране в воскресенье
АНКАРА, 14 мая — РИА Новости. Выборы в Турции проходят прозрачно, заявил журналистам официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик.
По его словам, свободное проведение выборов — стремление, которое было недостижимо для многих стран, но у Турции есть этот опыт.
Выборы 13-го президента Турции
"Здравый смысл нашего народа, его приход на избирательные участки с самого утра, его защита будущего нашей страны, нашей демократии и будущего нашей республики являются предметом гордости для всех нас. <…> Эти выборы проходят очень прозрачно. Мы вместе увидим результаты", — сказал Челик.
Сегодня в Турции проходят президентские и парламентские выборы. На пост главы государства претендуют три кандидата: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выдвинутый от Республиканского альянса, его основной соперник — кандидат от оппозиционного Народного альянса Кемаль Кылычдароглу
и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый, лидер партии Memleket Мухаррем Индже
, за три дня до выборов снял свою кандидатуру.
Избирательные участки закроются в 17:00. Если никто из кандидатов не наберет 50 процентов голосов, состоится второй тур. Он назначен на 28 мая.
Судьба Турции висит на волоске. Виновата, разумеется, Москва