https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871648365.html

Правящая партия Турции заявила о прозрачном ходе выборов

Правящая партия Турции заявила о прозрачном ходе выборов - РИА Новости, 14.05.2023

Правящая партия Турции заявила о прозрачном ходе выборов

Выборы в Турции проходят прозрачно, заявил журналистам официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T15:34

2023-05-14T15:34

2023-05-14T16:46

в мире

турция

омер челик

кемаль кылычдароглу

мухаррем индже

народный альянс

президентские выборы в турции

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АНКАРА, 14 мая — РИА Новости. Выборы в Турции проходят прозрачно, заявил журналистам официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик. По его словам, свободное проведение выборов — стремление, которое было недостижимо для многих стран, но у Турции есть этот опыт."Здравый смысл нашего народа, его приход на избирательные участки с самого утра, его защита будущего нашей страны, нашей демократии и будущего нашей республики являются предметом гордости для всех нас. <…> Эти выборы проходят очень прозрачно. Мы вместе увидим результаты", — сказал Челик.Сегодня в Турции проходят президентские и парламентские выборы. На пост главы государства претендуют три кандидата: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выдвинутый от Республиканского альянса, его основной соперник — кандидат от оппозиционного Народного альянса Кемаль Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов снял свою кандидатуру.Избирательные участки закроются в 17:00. Если никто из кандидатов не наберет 50 процентов голосов, состоится второй тур. Он назначен на 28 мая.

https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871629321.html

https://ria.ru/20230513/erdogan-1871407166.html

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в мире, турция, омер челик, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, народный альянс, президентские выборы в турции