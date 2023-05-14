https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871622455.html

Эрдоган рассказал, чего ждет от выборов в Турции

Эрдоган рассказал, чего ждет от выборов в Турции - РИА Новости, 14.05.2023

Эрдоган рассказал, чего ждет от выборов в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что результаты выборов в стране в воскресенье "будут полезными" для турецкого народа и государства. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T12:40

2023-05-14T12:40

2023-05-14T15:55

в мире

турция

мухаррем индже

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

президентские выборы в турции

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СТАМБУЛ, 14 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что результаты выборов в стране в воскресенье "будут полезными" для турецкого народа и государства. Эрдоган проголосовал на участке в азиатской части Стамбула, прибыв туда около 11.40 (совпадает с мск) в сопровождении жены. Президентские и парламентские выборы в Турции проходят 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.

https://ria.ru/20230513/erdogan-1871407166.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, турция, мухаррем индже, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции