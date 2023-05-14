https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871620103.html

Эрдоган заявил, что выборы проходят без происшествий

Эрдоган заявил, что выборы проходят без происшествий - РИА Новости, 14.05.2023

Эрдоган заявил, что выборы проходят без происшествий

Избирательный процесс на выборах президента и парламента Турции проходит в воскресенье без каких-либо проблем, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T12:12

2023-05-14T12:12

2023-05-14T15:55

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

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СТАМБУЛ, 14 мая – РИА Новости. Избирательный процесс на выборах президента и парламента Турции проходит в воскресенье без каких-либо проблем, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган прибыл на участок в азиатской части Стамбула в районе 11.40 (совпадает с мск) в сопровождении жены."В Стамбуле", - ответил турецкий лидер в ответ на вопрос журналиста о том, где он собирается следить за выборами.Президентские и парламентские выборы в Турции проходят 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.

https://ria.ru/20230514/vybory-1871294370.html

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции