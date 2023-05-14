https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871618034.html

Безопасность на выборах в Турции обеспечивают свыше 600 тысяч полицейских

Безопасность на выборах в Турции обеспечивают свыше 600 тысяч полицейских - РИА Новости, 14.05.2023

Безопасность на выборах в Турции обеспечивают свыше 600 тысяч полицейских

Безопасность на выборах в Турции обеспечивают свыше 600 тысяч сотрудников правоохранительных органов, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T11:54

2023-05-14T11:54

2023-05-14T15:55

в мире

турция

сулейман сойлу

президентские выборы в турции

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АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Безопасность на выборах в Турции обеспечивают свыше 600 тысяч сотрудников правоохранительных органов, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу. Президентские и парламентские выборы в Турции начались в воскресенье. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая. "Cегодня 601 тысяча сотрудников правоохранительных органов обеспечивают безопасность. В работы по обеспечению безопасности привлечены 79 вертолетов, 8 самолетов", - сказал Сойлу журналистам, добавив, что приняты меры по противодействию кибератакам и препятствию перебоев с электричеством. По его словам, в процессе голосования в зоне сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции проблем не выявлено. "Насколько я вижу, с раннего утра наблюдается большая активность. Верю, что турецкий народ примет самое правильное решение", - подчеркнул глава МВД.

https://ria.ru/20230514/vybory-1871294370.html

турция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, сулейман сойлу, президентские выборы в турции