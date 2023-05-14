https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871616468.html

Соперник Эрдогана Кылычдароглу проголосовал на выборах в Турции

Соперник Эрдогана Кылычдароглу проголосовал на выборах в Турции - РИА Новости, 14.05.2023

Соперник Эрдогана Кылычдароглу проголосовал на выборах в Турции

Главный противник действующего президента Турции Тайипа Эрдогана кандидат от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу проголосовал на выборах, передает... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T11:41

2023-05-14T11:41

2023-05-14T15:55

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Главный противник действующего президента Турции Тайипа Эрдогана кандидат от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу проголосовал на выборах, передает корреспондент РИА Новости. Избирательный участок, куда в воскресенье пришел Кылычдароглу, расположен в Аргентинской начальной школе в районе Чанкая столицы Турции Анкары. Приезд оппозиционного кандидата на избирательный участок его сторонники встретили аплодисментами и криками "Кылычдароглу - гордость народа". Он прибыл с женой Сельви и мэром Анкары Мансуром Явашем. Президентские и парламентские выборы в Турции проходят 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.

https://ria.ru/20230514/vybory-1871294370.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции