https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871586954.html

В Турции началось голосование на выборах президента и парламента

В Турции началось голосование на выборах президента и парламента - РИА Новости, 14.05.2023

В Турции началось голосование на выборах президента и парламента

В Турции открылись избирательные участки на выборах президента и парламента. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T08:03

2023-05-14T08:03

2023-05-14T09:23

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

мухаррем индже

кемаль кылычдароглу

стамбул

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СТАМБУЛ, 14 мая — РИА Новости. В Турции открылись избирательные участки на выборах президента и парламента.Граждане будут выбирать президента, которому предстоит править страной ближайшие пять лет, и 600 депутатов парламента. По данным Высшей избирательной комиссии (YSK), в 81 провинции установлены более 190 тысяч урн. Право проголосовать имеют 60 миллионов 721 тысяча 475 жителей Турции, большинство из них женщины — более 30,7 миллиона. Впервые в жизни проголосуют около пяти миллионов человек, а если будет второй тур, то к 28 мая число голосующих впервые увеличится на 47,5 тысяч. Участки будут открыты до 17:00.Голосование на зарубежных участках шло с 27 апреля по 9 мая, в нем приняли участие свыше 1,8 миллиона граждан. Явка в представительствах Турции в 73 странах превысила 53 процента и стала рекордной. На погранпереходах голосование тоже началось 27 апреля, но завершится вместе с закрытием участков — сегодня в 17:00. Запечатанные мешки с бюллетенями из-за границы доставили самолетами в Анкару, где их хранят в закрытой на пять замков комнате — ключи от нее есть у представителей четырех представленных в парламенте партий и члена избиркома.По словам главы YSK Ахмета Йенера, к выборам готовы и в 11 провинциях, пострадавших в феврале от разрушительных землетрясений. Там зарегистрированы 8,9 миллиона избирателей. Голосующим предстоит заполнить бюллетень длиной в метр. В нем значатся пять альянсов партий, в том числе альянс "Республиканский" — правящей партии и "Народный" — из шести оппозиционных партий. Всего в итоговый список YSK вошли 24 партии. В регионах бюллетени отличаются из-за разного числа кандидатов в депутаты. На пост главы государства претендуют три человека: действующий президент 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кемаль Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат — лидер партии Memleket Мухаррем Индже — объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов. Но поскольку бюллетени были отпечатаны задолго до этого, имя Индже осталось в них. Высшая избирательная комиссия постановила, что отданные за него голоса не будут аннулироваться.Предвыборные исследования не выявили фаворита выборов — различные опросы показывают цифры в пользу и Эрдогана, и Кылычдароглу.YSK приняла также меры по защите от отключений электричества и кибератак в день выборов. Из нововведений — слабовидящие впервые смогут проголосовать с помощью специальных шаблонов.Избирательные участки, как правило, работают в школах, поэтому в понедельник, 15 мая, занятий не будет. Ожидается, что Эрдоган проголосует в Стамбуле, где накануне вечером он завершил предвыборную кампанию, а Кылычдароглу и Оган — в Анкаре. В день выборов запрещена продажа алкогольных напитков, закрыты кафе, свадьбы разрешено праздновать после 18:00. Окончательные результаты выборов должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете.

https://ria.ru/20230514/vybory-1871288011.html

https://ria.ru/20230514/vybory-1871294370.html

https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html

https://ria.ru/20230513/kylychdaroglu-1871514355.html

https://ria.ru/20230513/erdogan-1871407166.html

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стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, мухаррем индже, кемаль кылычдароглу, стамбул