https://ria.ru/20230514/turne-1871582437.html

"Тебе недолго осталось". В Сети возмутились поездке Зеленского в Рим

"Тебе недолго осталось". В Сети возмутились поездке Зеленского в Рим - РИА Новости, 14.05.2023

"Тебе недолго осталось". В Сети возмутились поездке Зеленского в Рим

Пользователи Twitter раскритиковали публикацию президента Украины Владимира Зеленского об итогах его деловой поездки в Рим. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T05:45

2023-05-14T05:45

2023-05-14T10:17

в мире

украина

италия

рим

владимир зеленский

джорджа мелони

twitter

франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали публикацию президента Украины Владимира Зеленского об итогах его деловой поездки в Рим.Однако пользователи со скепсисом отнеслись к словам президента Украины."Худший актер на свете", — прокомментировал Marc Ruby."Большинство итальянцев не согласны! Они знают, кто ты на самом деле и что вы начали в 2014 году. Твоему лицемерию недолго осталось", — заявил Orion."Ты правильно сказал — политическое решение, так как мнение большинства прямо противоположное. Пожалуйста, убирайся отсюда как можно скорее, тебе здесь не рады", — написал Simone Stazi."Мошенник", — высказался David Bryson."Постоянно одни и те же наряды, одни и те же речи, одни и те же требования", — возмутился Sig."Опять на своем турне попрошайки?" — спросил yan41k.В субботу утром папа римский Франциск принял в Ватикане украинского лидера, прибывшего с визитом в Рим. Зеленский также провел деловые встречи с президентом Италии Серджо Матареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.

https://ria.ru/20230514/berlin-1871578794.html

https://ria.ru/20230513/ssha-1871519119.html

украина

италия

рим

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в мире, украина, италия, рим, владимир зеленский, джорджа мелони, twitter, франциск (хорхе марио бергольо)