https://ria.ru/20230514/turne-1871582437.html
"Тебе недолго осталось". В Сети возмутились поездке Зеленского в Рим
"Тебе недолго осталось". В Сети возмутились поездке Зеленского в Рим - РИА Новости, 14.05.2023
"Тебе недолго осталось". В Сети возмутились поездке Зеленского в Рим
Пользователи Twitter раскритиковали публикацию президента Украины Владимира Зеленского об итогах его деловой поездки в Рим. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T05:45
2023-05-14T05:45
2023-05-14T10:17
в мире
украина
италия
рим
владимир зеленский
джорджа мелони
twitter
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали публикацию президента Украины Владимира Зеленского об итогах его деловой поездки в Рим.Однако пользователи со скепсисом отнеслись к словам президента Украины."Худший актер на свете", — прокомментировал Marc Ruby."Большинство итальянцев не согласны! Они знают, кто ты на самом деле и что вы начали в 2014 году. Твоему лицемерию недолго осталось", — заявил Orion."Ты правильно сказал — политическое решение, так как мнение большинства прямо противоположное. Пожалуйста, убирайся отсюда как можно скорее, тебе здесь не рады", — написал Simone Stazi."Мошенник", — высказался David Bryson."Постоянно одни и те же наряды, одни и те же речи, одни и те же требования", — возмутился Sig."Опять на своем турне попрошайки?" — спросил yan41k.В субботу утром папа римский Франциск принял в Ватикане украинского лидера, прибывшего с визитом в Рим. Зеленский также провел деловые встречи с президентом Италии Серджо Матареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.
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в мире, украина, италия, рим, владимир зеленский, джорджа мелони, twitter, франциск (хорхе марио бергольо)
В мире, Украина, Италия, Рим, Владимир Зеленский, Джорджа Мелони, Twitter, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
"Тебе недолго осталось". В Сети возмутились поездке Зеленского в Рим
Пользователи Twitter назвали поездку Зеленского в Италию турне попрошайки
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости.
Пользователи Twitter
раскритиковали публикацию президента Украины Владимира Зеленского об итогах его деловой поездки в Рим.
«
"Я благодарен политическому руководству Италии и итальянцам, которые помогают и поддерживают Украину в борьбе за европейский образ жизни", — написал украинский лидер в своем микроблоге.
Однако пользователи со скепсисом отнеслись к словам президента Украины.
"Худший актер на свете", — прокомментировал Marc Ruby.
"Большинство итальянцев не согласны! Они знают, кто ты на самом деле и что вы начали в 2014 году. Твоему лицемерию недолго осталось", — заявил Orion.
"Ты правильно сказал — политическое решение, так как мнение большинства прямо противоположное. Пожалуйста, убирайся отсюда как можно скорее, тебе здесь не рады", — написал Simone Stazi.
"Прощальные гастроли". В Сети дали совет Зеленскому после приезда в Берлин
"Мошенник", — высказался David Bryson
.
"Постоянно одни и те же наряды, одни и те же речи, одни и те же требования", — возмутился Sig.
"Опять на своем турне попрошайки?" — спросил yan41k.
В субботу утром папа римский Франциск
принял в Ватикане
украинского лидера, прибывшего с визитом в Рим. Зеленский также провел деловые встречи с президентом Италии Серджо Матареллой и премьер-министром Джорджей Мелони
.
"Остановите Украину". В Нью-Йорке передали зловещее послание Зеленскому