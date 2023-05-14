https://ria.ru/20230514/trevoga-1871580004.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.05.2023

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T03:44

2023-05-14T03:44

2023-05-14T05:12

специальная военная операция на украине

украина

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее она прозвучала в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Черниговской, Кировоградской и Житомирской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей и самой столице Украины.Согласно данным карты, с 03.37 по 03.42 тревога распространилась на оставшиеся области.По информации канала ТСН, в Сумской области и Херсоне прозвучали взрывы. О такой же ситуации говорится и в Тернополе.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230514/obstrely-1871575094.html

https://ria.ru/20230514/vzryvy-1871573460.html

украина

киев

житомирская область

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украина, в мире, киев, житомирская область, вооруженные силы рф