https://ria.ru/20230514/trevoga-1871580004.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.05.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T03:44
2023-05-14T03:44
2023-05-14T05:12
специальная военная операция на украине
украина
в мире
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житомирская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее она прозвучала в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Черниговской, Кировоградской и Житомирской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей и самой столице Украины.Согласно данным карты, с 03.37 по 03.42 тревога распространилась на оставшиеся области.По информации канала ТСН, в Сумской области и Херсоне прозвучали взрывы. О такой же ситуации говорится и в Тернополе.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230514/obstrely-1871575094.html
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украина, в мире, киев, житомирская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Киев, Житомирская область, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу