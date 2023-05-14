https://ria.ru/20230514/trevoga-1871579277.html

В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.05.2023

В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T03:17

2023-05-14T03:17

2023-05-14T03:33

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской, и Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР, Херсонской и Запорожской областях примерно с 02.46 по 02.49 (совпадает с мск).Позднее, около 03.04, воздушная тревога была объявлена в Киеве, а затем в Киевской, Черкасской, Винницкой, Черниговской, Кировоградской и Житомирской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230514/vzryvy-1871573460.html

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