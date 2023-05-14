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Россия выразила готовность снять ограничения в торговле с Белоруссией - РИА Новости, 14.05.2023
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23:05 14.05.2023 (обновлено: 23:06 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/torgovlya-1871713178.html
Россия выразила готовность снять ограничения в торговле с Белоруссией
Россия выразила готовность снять ограничения в торговле с Белоруссией - РИА Новости, 14.05.2023
Россия выразила готовность снять ограничения в торговле с Белоруссией
Российская сторона выразила готовность в ближайшее время снять ограничения еще по отдельным позициям в торговле с Белоруссией, сообщил в интервью посол... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T23:05
2023-05-14T23:06
экономика
россия
белоруссия
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МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Российская сторона выразила готовность в ближайшее время снять ограничения еще по отдельным позициям в торговле с Белоруссией, сообщил в интервью посол республики в России Дмитрий Крутой. Белорусский посол рассказал, что на встрече с Денисом Мантуровым, зампредом правительства РФ, министром промышленности и торговли России, обсуждалась тема защиты общего союзного рынка. По словам Крутого, имеют место параллельный импорт и демпинг третьих стран. "Мы договорились, что в ближайшее время на уровень правительства России будет передан перечень еще по отдельным товарным позициям, по поставкам которых сохраняются определенные ограничения (они имеют либо локальный характер, либо на уровне нормативных актов правительства). Российская сторона выразила готовность эти ограничения в ближайшее время снять, если они есть", - сказал посол Белоруссии в воскресном интервью телеканалу "Беларусь 1". "Для нас критически важный сегмент - это машиностроение. Безусловно, мы хотим сохранить хотя бы доли наших предприятий по поставкам в России", - добавил Дмитрий Крутой.
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экономика, россия, белоруссия
Экономика, Россия, Белоруссия
Россия выразила готовность снять ограничения в торговле с Белоруссией

Посол Крутой: Россия готова снять ограничения в торговле с Белоруссией

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МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Российская сторона выразила готовность в ближайшее время снять ограничения еще по отдельным позициям в торговле с Белоруссией, сообщил в интервью посол республики в России Дмитрий Крутой.
Белорусский посол рассказал, что на встрече с Денисом Мантуровым, зампредом правительства РФ, министром промышленности и торговли России, обсуждалась тема защиты общего союзного рынка. По словам Крутого, имеют место параллельный импорт и демпинг третьих стран.
"Мы договорились, что в ближайшее время на уровень правительства России будет передан перечень еще по отдельным товарным позициям, по поставкам которых сохраняются определенные ограничения (они имеют либо локальный характер, либо на уровне нормативных актов правительства). Российская сторона выразила готовность эти ограничения в ближайшее время снять, если они есть", - сказал посол Белоруссии в воскресном интервью телеканалу "Беларусь 1".
"Для нас критически важный сегмент - это машиностроение. Безусловно, мы хотим сохранить хотя бы доли наших предприятий по поставкам в России", - добавил Дмитрий Крутой.
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