https://ria.ru/20230514/tanki-1871702046.html
Танки Т-80БВ доказали эффективность в зоне спецоперации, заявил командир
Танки Т-80БВ доказали эффективность в зоне спецоперации, заявил командир - РИА Новости, 14.05.2023
Танки Т-80БВ доказали эффективность в зоне спецоперации, заявил командир
Российские танки Т-80БВ доказали свою эффективность в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости командир танкового батальона 1-й гвардейской танковой армии... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T21:15
2023-05-14T21:15
2023-05-14T22:56
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т-80бв
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ЛУГАНСК, 14 мая – РИА Новости. Российские танки Т-80БВ доказали свою эффективность в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости командир танкового батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным "Бай". "Танк Т-80БВ - машина хорошая, надежная, достаточно актуальная. Задачи способна выполнять. Стреляем как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций", - рассказал командир. Он уточнил, что ежедневно бойцы на данных машинах выезжают для уничтожения живой силы противника, укрепрайонов, орудий. Он уточнил, что экипажи работают слаженно и эффективно. "Я доволен и как работают мои ребята", - сказал командир.
https://ria.ru/20230514/ukraina-1871668633.html
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Работа танкистов в зоне СВО
Работа танкистов 1-й гвардейской танковой армии ЗВО. Экипажи танков Т-80БВ выезжают на задания по несколько раз в день. По словам командира батальона, боевые машины доказали свою эффективность в ходе спецоперации.
2023-05-14T21:15
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безопасность, технологии, россия, т-80бв
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Т-80БВ
Танки Т-80БВ доказали эффективность в зоне спецоперации, заявил командир
Командир "Бай" заявил, что танки Т-80БВ доказали свою эффективность в зоне спецоперации
ЛУГАНСК, 14 мая – РИА Новости. Российские танки Т-80БВ доказали свою эффективность в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости командир танкового батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным "Бай".
"Танк Т-80БВ - машина хорошая, надежная, достаточно актуальная. Задачи способна выполнять. Стреляем как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций", - рассказал командир.
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Он уточнил, что ежедневно бойцы на данных машинах выезжают для уничтожения живой силы противника, укрепрайонов, орудий.
«
"Целей сложных нет. Мы здесь и находимся для того, чтобы цели поражать", - пояснил "Бай".
Он уточнил, что экипажи работают слаженно и эффективно.
"Я доволен и как работают мои ребята", - сказал командир.
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