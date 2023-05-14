https://ria.ru/20230514/tanki-1871702046.html

Танки Т-80БВ доказали эффективность в зоне спецоперации, заявил командир

Танки Т-80БВ доказали эффективность в зоне спецоперации, заявил командир - РИА Новости, 14.05.2023

Танки Т-80БВ доказали эффективность в зоне спецоперации, заявил командир

Российские танки Т-80БВ доказали свою эффективность в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости командир танкового батальона 1-й гвардейской танковой армии... РИА Новости, 14.05.2023

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2023-05-14T22:56

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

т-80бв

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ЛУГАНСК, 14 мая – РИА Новости. Российские танки Т-80БВ доказали свою эффективность в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости командир танкового батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным "Бай". "Танк Т-80БВ - машина хорошая, надежная, достаточно актуальная. Задачи способна выполнять. Стреляем как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций", - рассказал командир. Он уточнил, что ежедневно бойцы на данных машинах выезжают для уничтожения живой силы противника, укрепрайонов, орудий. Он уточнил, что экипажи работают слаженно и эффективно. "Я доволен и как работают мои ребята", - сказал командир.

https://ria.ru/20230514/ukraina-1871668633.html

https://ria.ru/20230514/artemovsk-1871587841.html

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Работа танкистов в зоне СВО Работа танкистов 1-й гвардейской танковой армии ЗВО. Экипажи танков Т-80БВ выезжают на задания по несколько раз в день. По словам командира батальона, боевые машины доказали свою эффективность в ходе спецоперации. 2023-05-14T21:15 true PT3M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, россия, т-80бв