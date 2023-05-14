https://ria.ru/20230514/tailand-1871715577.html

На выборах в Таиланде предварительно лидируют оппозиционные партии

На выборах в Таиланде предварительно лидируют оппозиционные партии - РИА Новости, 14.05.2023

На выборах в Таиланде предварительно лидируют оппозиционные партии

После подсчета 85% бюллетеней на таиландских парламентских выборах, которые состоялись в воскресенье, уверенно лидируют две основные оппозиционные партии,... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T23:32

2023-05-14T23:32

2023-05-14T23:32

в мире

таиланд

прают чан-оча

правит вонгсуван

пхыа тхаи

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БАНГКОК, 14 мая - РИА Новости. После подсчета 85% бюллетеней на таиландских парламентских выборах, которые состоялись в воскресенье, уверенно лидируют две основные оппозиционные партии, сообщает центральная избирательная комиссия Таиланда. Избирком ведет интерактивную страницу в Интернете, на которой в режиме реального времени публикуются результаты подсчетов. Основная борьба на выборах разгорелась между близкими к таиландским военным и аристократии партиями, которые составляют действующую правящую коалицию, и партиями нынешней парламентской оппозиции, выступающими за "истинную демократию" и правительство, свободное от влияния военных. Главная таиландская оппозиционная партия "Пхыа Тхаи", созданная сторонниками находящегося в эмиграции бывшего премьер-министра миллиардера Таксина Чинавата, младшая дочь которого является основным кандидатом партии на должность премьера, получает по результатам голосования не менее 141 депутатского мандата из 500, а союзная ей по оппозиционному блоку "Партия движения вперед", созданная молодыми технократами, которые также стоят в оппозиции политикам, близким к военным и аристократии, опережает своих "старших товарищей" и получает не менее 151 мандата. В то же время основные партии бывшей правящей коалиции, возглавляемые действующим премьер-министром генералом Праютом Чан-Оча и вице-премьером генералом Правитом Вонгсуваном, потеряли большую часть своих прежних избирательных округов и получают 37 и 42 депутатских мандата соответственно. На третьем месте после двух оппозиционных партий находится "Пхумчай Тхаи", "Партия тайской гордости", которая, по предварительным данным, получает 68 парламентских мест. Эта партия, одна из старейших в стране, имеющая постоянный электорат в одном из регионов Таиланда, в последние четыре года состояла в правящей коалиции вместе с партиями, представляющими военных, однако в прошлом неоднократно входила в коалиции с партиями-предшественницами "Пхыа Тхаи", также основанными семьей Чинават. Целый ряд небольших партий, как проправительственных, так и оппозиционных, получают от одного до 10 депутатских мандатов каждая. Если на данный момент уже понятно, что большинство в выборной 500-местной нижней палате парламента получает оппозиция, то расстановка сил на выборах премьер-министра, которые состоятся на первом заседании парламента нового созыва, пока неясна. Так как премьер избирается совместным голосованием нижней палаты и назначаемого сената, верхней палаты, состоящей из 250 сенаторов, то оппозиции необходимо минимум 376 мест, чтобы уверенно провести на пост главы правительства своего кандидата. Сенаторы, назначенные военным правительством в 2019 году перед предыдущими выборами со сроком полномочий пять лет, в марте 2019 года почти единогласно голосовали за генерала Праюта Чан-Оча, возглавлявшего до этого в 2014-2019 годах военное правительство, пришедшее к власти путем государственного переворота. Конституция Таиланда и избирательное законодательство страны отводят на проверку мандатной комиссией избиркома законности избрания всех кандидатов, выигравших в своих округах, до 60 дней. Также в течение этого срока будут проведены жеребьевки в тех округах, где два или более ведущих кандидатов получат одинаковое количество голосов, если такое произойдет. В тех округах, где выборы будут призваны недействительными из-за нарушений избирательного законодательства, пройдут перевыборы с участием новых кандидатов. Жеребьевки, перевыборы и вероятные судебные решения по делам о нарушениях избирательного законодательства могут несколько изменить расстановку сил в новом составе парламента, если несколько депутатов будут в результате этих действий дисквалифицированы избиркомом или лишены конституционным судом права заниматься политикой. Таким образом, окончательные официальные результаты голосования 14 мая могут быть объявлены в любую дату после проведения проверок, жеребьевок и перевыборов в течение 60 дней - до 13 июля 2023 года. Только после этого парламент нового созыва соберется, чтобы избрать спикера и премьер-министра, а также согласовать и утвердить состав нового правительства.

https://ria.ru/20230514/vybory-1871288011.html

https://ria.ru/20230512/gidy-1871304279.html

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в мире, таиланд, прают чан-оча, правит вонгсуван, пхыа тхаи