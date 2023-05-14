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У острова Пхукет в Таиланде нашли тело россиянина, пропавшего 12 мая - РИА Новости, 14.05.2023
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Туризм
 
15:45 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/tailand-1871650438.html
У острова Пхукет в Таиланде нашли тело россиянина, пропавшего 12 мая
У острова Пхукет в Таиланде нашли тело россиянина, пропавшего 12 мая - РИА Новости, 14.05.2023
У острова Пхукет в Таиланде нашли тело россиянина, пропавшего 12 мая
На таиландском острове Пхукет найдено тело россиянина, которого 12 мая смыла волна с одной из прибрежных скал у мыса Промтхеп в районе Равай, сообщает в... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T15:45
2023-05-14T15:45
туризм
пхукет (остров)
таиланд
россия
новости - туризм
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БАНГКОК, 14 мая – РИА Новости. На таиландском острове Пхукет найдено тело россиянина, которого 12 мая смыла волна с одной из прибрежных скал у мыса Промтхеп в районе Равай, сообщает в воскресенье интернет-версия газеты Bangkok Post. Тело первыми заметили в море рыбаки, знавшие о проходящей поисково-спасательной операции по розыску пропавшего в пятницу российского туриста, и уведомившие о нем спасателей, которые затем доставили тело на берег. Россиянина опознали его друзья, сообщает издание. Утром в пятницу четверо российских туристов фотографировались, стоя на прибрежных скалах, когда крупная волна ударила в скалы и смыла всех четверых в море. Троим мужчинам удалось выбраться на берег, причем одного из них спасателям пришлось доставить в больницу из-за травм, полученных при падении. Четвертый россиянин на берег не выбрался и считался пропавшим без вести. Поисково-спасательная операция проходила в районе исчезновения туриста в течение двух суток в светлое время дня с участием профессиональных спасателей и добровольцев. В операции применялись также частные дроны с видеокамерами. Тем не менее, тело было найдено рыбаками случайно. Руководитель администрации района Равай сообщил журналистам газеты, что тело погибшего гражданина России было доставлено в больницу "Ватчира Пхукет" для проведения аутопсии. Также, чиновник рассказал газете, что собирается сообщить об обнаружении тела пропавшего два дня назад россиянина российским дипломатам.
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пхукет (остров), таиланд, россия, новости - туризм
Туризм, Пхукет (остров), Таиланд, Россия, Новости - Туризм
У острова Пхукет в Таиланде нашли тело россиянина, пропавшего 12 мая

Bangkok Post: в море у острова Пхукет в Таиланде нашли тело пропавшего 12 мая россиянина

© Flickr / Jim FruchtermanСкорая помощь Таиланда. Архивное фото
Скорая помощь Таиланда. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© Flickr / Jim Fruchterman
Скорая помощь Таиланда. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 14 мая – РИА Новости. На таиландском острове Пхукет найдено тело россиянина, которого 12 мая смыла волна с одной из прибрежных скал у мыса Промтхеп в районе Равай, сообщает в воскресенье интернет-версия газеты Bangkok Post.
Тело первыми заметили в море рыбаки, знавшие о проходящей поисково-спасательной операции по розыску пропавшего в пятницу российского туриста, и уведомившие о нем спасателей, которые затем доставили тело на берег. Россиянина опознали его друзья, сообщает издание.
Утром в пятницу четверо российских туристов фотографировались, стоя на прибрежных скалах, когда крупная волна ударила в скалы и смыла всех четверых в море. Троим мужчинам удалось выбраться на берег, причем одного из них спасателям пришлось доставить в больницу из-за травм, полученных при падении. Четвертый россиянин на берег не выбрался и считался пропавшим без вести.
Поисково-спасательная операция проходила в районе исчезновения туриста в течение двух суток в светлое время дня с участием профессиональных спасателей и добровольцев. В операции применялись также частные дроны с видеокамерами. Тем не менее, тело было найдено рыбаками случайно.
Руководитель администрации района Равай сообщил журналистам газеты, что тело погибшего гражданина России было доставлено в больницу "Ватчира Пхукет" для проведения аутопсии. Также, чиновник рассказал газете, что собирается сообщить об обнаружении тела пропавшего два дня назад россиянина российским дипломатам.
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ТуризмПхукет (остров)ТаиландРоссияНовости - Туризм
 
 
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