https://ria.ru/20230514/tailand-1871650438.html

У острова Пхукет в Таиланде нашли тело россиянина, пропавшего 12 мая

У острова Пхукет в Таиланде нашли тело россиянина, пропавшего 12 мая - РИА Новости, 14.05.2023

У острова Пхукет в Таиланде нашли тело россиянина, пропавшего 12 мая

На таиландском острове Пхукет найдено тело россиянина, которого 12 мая смыла волна с одной из прибрежных скал у мыса Промтхеп в районе Равай, сообщает в... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T15:45

2023-05-14T15:45

2023-05-14T15:45

туризм

пхукет (остров)

таиланд

россия

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99746/02/997460239_0:34:1024:610_1920x0_80_0_0_efb421565c81673a11f7f0c3c7360a17.jpg

БАНГКОК, 14 мая – РИА Новости. На таиландском острове Пхукет найдено тело россиянина, которого 12 мая смыла волна с одной из прибрежных скал у мыса Промтхеп в районе Равай, сообщает в воскресенье интернет-версия газеты Bangkok Post. Тело первыми заметили в море рыбаки, знавшие о проходящей поисково-спасательной операции по розыску пропавшего в пятницу российского туриста, и уведомившие о нем спасателей, которые затем доставили тело на берег. Россиянина опознали его друзья, сообщает издание. Утром в пятницу четверо российских туристов фотографировались, стоя на прибрежных скалах, когда крупная волна ударила в скалы и смыла всех четверых в море. Троим мужчинам удалось выбраться на берег, причем одного из них спасателям пришлось доставить в больницу из-за травм, полученных при падении. Четвертый россиянин на берег не выбрался и считался пропавшим без вести. Поисково-спасательная операция проходила в районе исчезновения туриста в течение двух суток в светлое время дня с участием профессиональных спасателей и добровольцев. В операции применялись также частные дроны с видеокамерами. Тем не менее, тело было найдено рыбаками случайно. Руководитель администрации района Равай сообщил журналистам газеты, что тело погибшего гражданина России было доставлено в больницу "Ватчира Пхукет" для проведения аутопсии. Также, чиновник рассказал газете, что собирается сообщить об обнаружении тела пропавшего два дня назад россиянина российским дипломатам.

https://ria.ru/20230428/rossiyanin-1868490276.html

пхукет (остров)

таиланд

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пхукет (остров), таиланд, россия, новости - туризм