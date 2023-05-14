https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871643332.html

В Сочи с начала года сделали 102 маскировочные сети для бойцов СВО

В Сочи с начала года сделали 102 маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 14.05.2023

В Сочи с начала года сделали 102 маскировочные сети для бойцов СВО

Волонтёры в Сочи самостоятельно сделали 102 маскировочные сети и более 720 окопных свечей, чтобы отправить участникам специальной военной операции, рассказала... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T15:08

2023-05-14T15:08

2023-05-14T15:08

надежные люди

сочи

общество

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СОЧИ, 14 мая - РИА Новости. Волонтёры в Сочи самостоятельно сделали 102 маскировочные сети и более 720 окопных свечей, чтобы отправить участникам специальной военной операции, рассказала РИА Новости руководитель автономной некоммерческой благотворительной организации поддержки многодетных семей в Сочи Лариса Кармазина. По ее словам, волонтерское движение "Дагомыс ZA ПОБЕДУ" было основано в январе 2023 года. В его состав входит около 50 человек - студенты, школьники, пенсионеры, многодетные семьи и все желающие оказать помощь находящимся в зонах спецоперации. "С января месяца изготовлено 102 сети, они переданы по разным направлениям. Заливались и изготавливались свечи (окопные - ред.) более 720 штук. Также изготавливаем нашлемники маскировочные, костюмы лешего", - сказала Кармазина. Как добавила руководитель движения, в помощь участникам специальной военной операции также отправляют нижнее белье, вязанные носки, варежки, инвалидные коляски, лекарства, сладости и другую гуманитарную помощь. "У нас сейчас коллектив такой дружный собрался. Люди приходят, они не плачут, они не жалуются, как мало пенсии и чего-то не хватает. Они просто приходят с искренним желанием внести свой вклад в наше общее дело", - рассказала Кармазина. По ее словам, кроме сбора гуманитарного груза люди систематически оказывают помощь в виде денежных пожертвований от прихожан Храма Казанской иконы Божией Матери, расположенного в сочинском посёлке Дагомыс. Дополнительно в каждую коробку с гуманитарной помощью складываются крестики, небольшие иконы, рисунки и письма детей. "Как правило, дети пишут "скорейшего возвращения домой, мы знаем, что вы победите". Если письма отправляются раненым в госпитале, то конечно, желают скорейшего выздоровления", - заключила Кармазина.

https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870050896.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, общество